Tırtıl istilasında Bakan Yardımcısından rahatlatan açıklama: "Ürkütücü bir tablo yok yani çok şükür" - Son Dakika
Üye Girişi

Tırtıl istilasında Bakan Yardımcısından rahatlatan açıklama: "Ürkütücü bir tablo yok yani çok şükür"

18.07.2022 17:01

Tırtıl istilasında Bakan Yardımcısından rahatlatan açıklama: "Ürkütücü bir tablo yok yani çok şükür" Ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz" Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr.

Tırtıl istilasında Bakan Yardımcısından rahatlatan açıklama: "Ürkütücü bir tablo yok yani çok şükür"

Ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz"

TEKİRDAĞ - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tekirdağ'da 'Çayır Tırtıllarının' etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulunarak, "70 bin dönüm tabi bunda değişik derecelerde etkilenme var, he bu 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var buda Tekirdağ'da ki 1,6 Milyon alanda mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görsek ki öyle değil, ilaçlama başarılı oluyor sonuç alınıyor etkilenme farklı derecelerde, yani yüzde 4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok yani çok şükür" dedi.

Trakya'daki ayçiçeği tarlalarında etkili olan tırıl istilası sonrasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tekirdağ'a gelerek ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu.

"Tam bitti diyemiyoruz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tamamında kontrol altına alındı demek mümkün değil maalesef. Ama bizim arkadaşlarımız sürekli sahada yeni alanları da geziyorlar, herhangi bir yeni alan olursa orada ki ilaçlama çalışmaları da elbette yapılacak. Ama birkaç gün daha ihtiyacımız var tam sonucu görmek için. Yani illere göre değişiyor. Mesela Tekirdağ'da 70 bin dönüm az yada çok 70 bin dönüm ve bununda büyük bir kısmı ilaçlandı. Yeni bir yayılma gibi bir durum söz konusu mu onu da takip ediyoruz. Takip etmek durumundayız, dediğim gibi bu çalışma sadece bu seneye yönelik bir çalışma değil arkadaşlar. Önümüzde ki yıla daha az bir popülasyonla buda çünkü doğanın bir parçası onu da bir kabul edelim, nedir çayır tırtılı. Oda var, bu sene bir popülasyonda bir patlama oldu, fark ettik ondan sonra çiftçilerimizle beraber mücadelesini yapıyoruz. Ne için? hepimizin gıdasını temin etmek için. Böyle bir çaba içerisinde sağ olsun çiftçilerimiz büyük çaba içerisindeler teşekkür ediyorum onlara. Ne için yapıyorlar, bu hasadı yapacaklar ki bizim soframıza yağ olarak gelsin bu ürün ama bir iki gün içerisinde tabloyu net görürüz şuanda çünkü yeni tespitler olabiliyor küçük alanlar olabiliyor. Ama olabiliyor yani tam bitti diyemiyoruz şuanda" dedi.

"Ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz"

Pakdil açıklamasının devamında, "'Rekolte kaybını tahmin etmek için henüz erken ama yani ürüne ne kadar zarar verdi diye soruyorsanız onu biraz daha beklemek lazım. Ama geçen sene ile bu seneyi mukayese edecek olursak ülke sathında ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz. Yani bu yaşanan tırtıl olayına rağmen bir düşme beklemiyoruz bilakis bir miktar geçen seneden daha fazla ürün rekoltemiz olacak tahminlerimiz o doğrultuda. Tekirdağ'da demin sordunuz alan neydi diye, 70 bin dönüm tabi bunda değişik derecelerde etkilenme var, he bu 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var buda Tekirdağ'da ki 1,6 Milyon alanda mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görsek ki öyle değil, ilaçlama başarılı oluyor sonuç alınıyor etkilenme farklı derecelerde, yani %4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok yani çok şükür" şeklinde açıklamada bulundu.

YORUMLAR
500
Ayçiçek tarlalarına 'çayır tırtılı' tehdidi! Üç ilimizde korku yaratan istila kontrol altına alındı Ayçiçek tarlalarına 'çayır tırtılı' tehdidi! Üç ilimizde korku yaratan istila kontrol altına alındı Trakya'daki Ayçiçeği Tarlalarını Çayır Tırtılları İstila Etti, CHP'li Aygun Trakya'nın Doğal Afet Bölgesi İlan Edilmesi İçin Çağrı Yaptı Trakya'daki Ayçiçeği Tarlalarını Çayır Tırtılları İstila Etti, CHP'li Aygun Trakya'nın Doğal Afet Bölgesi İlan Edilmesi İçin Çağrı Yaptı
Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tırtıl istilasında Bakan Yardımcısından rahatlatan açıklama: 'Ürkütücü bir tablo yok yani çok şükür' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 17:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: Tırtıl istilasında Bakan Yardımcısından rahatlatan açıklama: "Ürkütücü bir tablo yok yani çok şükür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement