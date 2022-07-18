Tırtıl istilasında Bakan Yardımcısından rahatlatan açıklama: "Ürkütücü bir tablo yok yani çok şükür"

Ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz"

TEKİRDAĞ - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tekirdağ'da 'Çayır Tırtıllarının' etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulunarak, "70 bin dönüm tabi bunda değişik derecelerde etkilenme var, he bu 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var buda Tekirdağ'da ki 1,6 Milyon alanda mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görsek ki öyle değil, ilaçlama başarılı oluyor sonuç alınıyor etkilenme farklı derecelerde, yani yüzde 4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok yani çok şükür" dedi.

Trakya'daki ayçiçeği tarlalarında etkili olan tırıl istilası sonrasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tekirdağ'a gelerek ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu.

"Tam bitti diyemiyoruz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tamamında kontrol altına alındı demek mümkün değil maalesef. Ama bizim arkadaşlarımız sürekli sahada yeni alanları da geziyorlar, herhangi bir yeni alan olursa orada ki ilaçlama çalışmaları da elbette yapılacak. Ama birkaç gün daha ihtiyacımız var tam sonucu görmek için. Yani illere göre değişiyor. Mesela Tekirdağ'da 70 bin dönüm az yada çok 70 bin dönüm ve bununda büyük bir kısmı ilaçlandı. Yeni bir yayılma gibi bir durum söz konusu mu onu da takip ediyoruz. Takip etmek durumundayız, dediğim gibi bu çalışma sadece bu seneye yönelik bir çalışma değil arkadaşlar. Önümüzde ki yıla daha az bir popülasyonla buda çünkü doğanın bir parçası onu da bir kabul edelim, nedir çayır tırtılı. Oda var, bu sene bir popülasyonda bir patlama oldu, fark ettik ondan sonra çiftçilerimizle beraber mücadelesini yapıyoruz. Ne için? hepimizin gıdasını temin etmek için. Böyle bir çaba içerisinde sağ olsun çiftçilerimiz büyük çaba içerisindeler teşekkür ediyorum onlara. Ne için yapıyorlar, bu hasadı yapacaklar ki bizim soframıza yağ olarak gelsin bu ürün ama bir iki gün içerisinde tabloyu net görürüz şuanda çünkü yeni tespitler olabiliyor küçük alanlar olabiliyor. Ama olabiliyor yani tam bitti diyemiyoruz şuanda" dedi.

"Ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz"

Pakdil açıklamasının devamında, "'Rekolte kaybını tahmin etmek için henüz erken ama yani ürüne ne kadar zarar verdi diye soruyorsanız onu biraz daha beklemek lazım. Ama geçen sene ile bu seneyi mukayese edecek olursak ülke sathında ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz. Yani bu yaşanan tırtıl olayına rağmen bir düşme beklemiyoruz bilakis bir miktar geçen seneden daha fazla ürün rekoltemiz olacak tahminlerimiz o doğrultuda. Tekirdağ'da demin sordunuz alan neydi diye, 70 bin dönüm tabi bunda değişik derecelerde etkilenme var, he bu 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var buda Tekirdağ'da ki 1,6 Milyon alanda mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görsek ki öyle değil, ilaçlama başarılı oluyor sonuç alınıyor etkilenme farklı derecelerde, yani %4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok yani çok şükür" şeklinde açıklamada bulundu.