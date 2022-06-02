Tırtıl Mantarı, Tibetlilerin Yaşamlarına Destek Oluyor

LHASA, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Biru ilçesinden köylüler, çayırlarda dirsekleri ve dizlerinin üzerinde doğanın değerli bir armağanı olan tırtıl mantarını arıyor. 4500 metrenin üzerinde bir rakımda bulunan Biru ilçesi, yüksek kaliteli tırtıl mantarını toplamak için ideal bir yer. Mantarın, geleneksel Çin tıbbında uzun bir geçmişi var. Sağlık açısından yararları olan değerli bir tıbbi mantar olduğuna yaygın olarak inanılıyor. Çin, Tibet Özerk Bölgesi'nin yanı sıra Qinghai, Sichuan, Gansu ve Yunnan eyaletleri çapında dağılmış üretim üsleriyle dünyanın en büyük tırtıl mantarı üreticisi.

Bu yıl, toplanmasına Mayıs ayında başlanan mantarlar için 50.000'den fazla yerli, Biru ilçesindeki tepelerde yürüdü. 43 yaşındaki Qime Garde, yaklaşık 45 gün süren bu yılki hasat mevsimine katılan yerliler arasında yer alıyor. Bir elinde çapasıyla dikkatlice mantarın izlerini arıyor, koyu kahverengi filizler için otlağı tarıyor. Garde, "Bugün 20 mantar çıkardım, oldukça iyi bir hasat oldu" dedi.

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nagqu şehrine bağlı Biru ilçesinde, kadın çoban Qime Garde yeni toplanmış bir tırtıl mantarını gösteriyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

Qime Garde gibi yerel toplayıcılar her zaman bir mantarı çıkardıktan hemen sonra toprağın üzerini geri kapatır. Toprağın üzerini kapatmak, tepedeki otlakları korumayı ve sonraki yıllarda da mantarın üremesine olanak sağlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Biru ilçesindeki yetkililer ayrıca mantar toplayıcılarına ekolojik restorasyon ve otlak bakımı, muhafazası ve yönetimi için bir ücret ödüyor. 2021 yılında, Biru ilçesinin bağlı olduğu Nagqu şehrinde tırtıl mantarının üretimi 24.200 kilogram oldu ve üretim değeri yaklaşık 3 milyar yuanı (yaklaşık 450 milyon ABD doları) buldu. Satışlara ek olarak mantar, farklı bir seyahat deneyimi arayışıyla Nagqu'ya gelen turist sayısını da artırıyor.

Biru'ya yaklaşık 260 kilometre uzaklıktaki Baqen ilçesi, geçen yıl başlattığı bir tırtıl mantarı hasat festivalinin bu yıl ikincisine hazırlanıyor. Bir mantar toplayıcısı olan Norbu Samdrup da, patlayan iş hacminin aile gelirinin artmasına yardımcı olduğunu söyledi. Norbu Samdrup mantarı topladığı tepenin yanındaki çadırında, yağmurun yeni durduğu sırada o gün için elde ettiği kazancını sayarken "Yağmurdan sonra toprakta daha fazla tırtıl mantarı büyüyecek" dedi ve "Yarın hasadın daha da iyi olacağına inanıyorum" diye ekledi.