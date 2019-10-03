"Tırtıl zararıyla ormanlar yok olmaz"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, böcekler nedeniyle tahribata uğrayan ormanlardaki ağaçların tekrar ibre verdiğini ve hayatiyetini devam ettirdiğini belirterek, "Tırtıl zararıyla ağaçlar kurumaz, ormanlar yok olmaz." dedi.

Karacabey, AA muhabirine, son dönemde Bursa ile Kütahya arasındaki orman alanlarının tahribatıyla gündeme gelen "tırtıl istilaları" ve "böcek türleri"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu zararlılardan "kızılkuyruklu kayın tırtılı"nın Türkiye'de ilk defa 1940'lı yıllarda Marmara Bölgesi'nde görüldüğünü ifade eden Karacabey, Bursa'da ilk kez geçen yılın eylül ayında zararları belirlenen tırtılın "primer zararlı böcek" olarak bilindiğini söyledi.

Karacabey, Denizli civarında görünen zararlılardan bir diğerinin "çalı antenli çam yaprak arısı" olduğuna işaret ederek, bu türün yumurta, larva, pupa ve ergin evrelerinden oluşan bir yıllık yaşam döngüsüne sahip olduğunu dile getirdi.

Bu canlının larva evresinde çam türlerinin ibrelerini yediğine dikkati çeken Karacabey, bütün yaş sınıflarındaki çamların iğne yapraklarında zarara sebep olduğunu anlattı.

Karacabey, söz konusu tahribatın ağaç ölümüne yol açmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu canlı özellikle fakir topraklar üzerinde bulunan 10-15 yaşlarındaki genç ağaçları tercih eder. Mart sonu-nisan başında yumurtadan çıkan tırtıllar ilk günlerde ibreleri yüzeyden yerler, tırtıllar üçüncü deriyi değiştirince, ibrelerin kını hariç, diğer kısımlarını tamamen yemeye başlarlar. İbrelerdeki beslenmeleri ortalama 6 hafta süren tırtıllar, mayıs sonuna doğru toprak içinde koza örerek pupa safhasına geçerler."

Kimyasal müdahale çevreye zararlı

Karacabey, tırtıl dönemi sonrası haziran ayı boyunca ibresiz bir dönem geçiren ağaçların, temmuz ayından itibaren tekrar ibre oluşturduğunu ve yeşil görünümüne kavuştuğunu bildirdi.

Söz konusu orman zararlılarıyla kimyasal değil, biyolojik mücadele verdiklerini ifade eden Karacabey, bu kapsamda laboratuvar ortamında faydalı diye tabir edilen "predatör böcek" üretimi yapıldığını ve bunların doğaya salındığını dile getirdi.

Karacabey, kimyasal maddeler kullanılarak yapılan mücadele yönteminin havayı, suyu ve toprağı kirlettiğini, dolayısıyla insanlara ve diğer canlılara da zarar verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böceklerin iliştiği ve tahribat yaptığı ormanlardaki ağaçlar tekrar ibre vermekte ve hayatiyetini devam ettirmektedir. Yani tırtıl zararıyla ağaçlar kurumaz, ormanlar yok olmaz. Belli dönemlerde böceklerin istilasına uğrayan alanlarda bölge müdürlüklerimiz fotoğraf çalışması yaptı. Gördük ki tahrip olan bu alanlar yeniden eski yapısına kavuşuyor. OGM olarak, bu ve benzeri şekilde görülen zararlılarla biyolojik mücadeleye çok önem veriyoruz, gerekli tedbirleri alarak doğaya en uygun şekilde müdahalelerimizi gerçekleştiriyoruz."