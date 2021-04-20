Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu - Son Dakika

Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu

20.04.2021 11:05
Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu, System.String[]

Adıyaman'da onlarca çam keseböceğinin (tırtıl) kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolcular ilginç görüntüye sahne oldu.

Adıyaman'da onlarca çam keseböceğinin (tırtıl) kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolcular ilginç görüntüye sahne oldu.

Adıyaman'da hava sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan tırtılların kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolculuk Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde görüntülendi.

Yaklaşık 40 adet tırtılın sıralı bir şekilde dizildiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam keseböceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor. - ADIYAMAN

Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu
Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu

Adıyaman, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu - Son Dakika


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