Tiryakioğlu ailesinin acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tiryakioğlu ailesinin acı günü - Son Dakika

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Nigar Tiryakioğlu'nun cenazesi Şireci Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedilecek. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası, Ahmet Tiryakioğlu, Meclis Başkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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