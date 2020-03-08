Tiryakioğlu ailesinin acı günü - Son Dakika

Tiryakioğlu ailesinin acı günü
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Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nigar Tiryakioğlu'nun cenazesi Şireci Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedilecek. - GAZİANTEP
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