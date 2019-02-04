Tisa ile Türk-İslam Sanatları İhya Edilecek
14 dakika önce
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez kurulan Türk İslam Sanatları Akademisi (TİSA), Konya'nın tanınmış, alanında uzman hocaları tarafından verilecek eğitimlerle 11 Şubat'ta başlayacak.
Konya
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez kurulan Türk İslam Sanatları Akademisi (TİSA), Konya'nın tanınmış, alanında uzman hocaları tarafından verilecek eğitimlerle 11 Şubat'ta başlayacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde ilk defa hizmet verecek TİSA faaliyetlerine başlıyor. Türk-İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan TİSA, gelenekli sanatları ihya edecek. Bu kapsamda ücretsiz verilecek eğitimler için düzenlenen seviye belirleme sınavları, 14-27 Ocak tarihleri arasında başvuru yapan 360 kişinin katılımı ile hafta sonu yapıldı. Konya'nın tanınmış hocaları tarafından verilecek eğitimlerde ana branşlar Musiki, Hüsn-i Hat, Tezhip, Resim, Kalemişi ve Tezhip olurken; alt branşlar Sanat Felsefesi, Osmanlı Türkçesi, Divan edebiyatı ve Farsça olacak. Sınavlar sonucu yeterli bulunan kursiyerlerle 11 Şubat'ta dersleri başlayacak Türk İslam Sanatları Akademisi'nde Ahmet Çalışır Musiki, Abdurrahman Depeler ve S. Ahmet Depeler Hüsn-i Hat, Ali Fuat Baysal Kalem İşi ve Tezhip, Murat Ak
Divan Edebiyatı, Muhsin Kaleli Resim, Mehmet Harmancı
Sanat Felsefesi, İbrahim Kunt
Osmanlı Türkçesi, İbrahim Kunt ise Farsça eğitimleri verecek. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:02 Kaynak: İHA
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