Tisaş Diyarbakır'da Silahlarını Tanıttı

Trabzon Silah Sanayi Anonim Şirketi (TİSAŞ) Diyarbakır'da açılan 10. Ortadoğu Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda silahlarını tanıttı.

Trabzon Silah Sanayi Anonim Şirketi (TİSAŞ) Diyarbakır'da açılan 10. Ortadoğu Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda silahlarını tanıttı.



Bu yıl 10. kez düzenlenen Ortadoğu Tarım ve Hayvancılık Fuarı, dün ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda en büyük ilgisi TİSAŞ'ın standı gördü. Silahlarını ziyaretçilere tanıtan TİSAŞ, vatandaşlardan tam not aldı.



Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren TİSAŞ Bireysel Müşteri Temsilcisi Aydın Dağ, şirketlerinin 1993 yılında kurulduğunu ve savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiğini söyledi. Dağ, "Zigana markası ile birlikte yarı otomatik tabanca ve askeri kullanıma yönelik piyade tüfeği üretimi yapmaktadır. Yurt içinde Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken, üretiminin yüzde 80'lik kısmını başta ABD olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Şarjörlü olarak üretilen yarı otomatik tabancalarımız 7,65 milimetre, 9 çarpı 19 milimetre ve 45 kalibrelerde kullanıma sunulmaktadır. Ülkemizde 9 çarpı 19 milimetre mühimmat tipinin yaygın bulunması sebebiyle özelikle kolluk güçlerinin talepleri de bu yönde gelişmiştir. TİSAŞ olarak pazardan gelen bu isteklere göre yeni ürünlerin oluşturmakta ve kullanıcının beğenisine sunmaktayız. Tabancanın namlusu, üründeki en kritik parçadır. Bu sebeple amacına uygun şekilde üretilmesi gerekmektedir. Soğuk dövme yöntemiyle üretimini gerçekleştirdiğimiz Namlularımız, tabancanın her türlü ortam şartlarında görevini yerine getirmesini sağlıyor. Özel niteliklere sahip çelik yapısı, korozyona karşı dirençli kaplaması ve kullanıcıyı yormayan ergonomik tasarımı firmamızın ürünlerini rakiplerinden ayıran en önemli özellikleridir. Bunun yanında 17 ilde bulunan yetkili servis ağı ile satış sonrası servis hizmeti de verebilmekte ve kullanıcıya hızlı çözüm sunabilmekteyiz. Diyarbakır'da 10, Ortadoğu Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldık. Vatandaşların çok fazla ilgisi var. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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