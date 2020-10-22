TISİAD heyeti Başkan Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye- Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç ve beraberindeki heyet, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Beraberinde başkan yardımcıları Reber Haşimoğlu, Ahmet Akkurt ve Bilal Kılıç ile gelen TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç ziyarette yaptığı konuşmada, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve yaptığı başarılı çalışmaları her zaman takdir ettiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Veysi Şahin ise sivil toplum kuruluşlarının öneminden değindi.