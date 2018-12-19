TİSK: 2000 TL asgari ücret YEP'e uygun değil
3 saat önce
TİSK Başkanı Kudret Önen, asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması talepleri için "Bu tür taleplerin Yeni Ekonomik Program içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.
TİSK Başkanı Kudret Önen
, asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması talepleri için "Bu tür taleplerin Yeni Ekonomik Program içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:21
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