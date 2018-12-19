Son Dakika Haberleri: TİSK: 2000 TL asgari ücret YEP'e uygun değil

TİSK: 2000 TL asgari ücret YEP'e uygun değil

3 saat önce

TİSK Başkanı Kudret Önen, asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması talepleri için "Bu tür taleplerin Yeni Ekonomik Program içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.

TİSK: 2000 TL asgari ücret YEP'e uygun değil, System.String[]
TİSK Başkanı Kudret Önen, asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması talepleri için "Bu tür taleplerin Yeni Ekonomik Program içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:21 

Ekonomi
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