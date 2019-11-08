TİSK, asgari ücret teşvikinin devam etmesini istiyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işverenlere sağlanan asgari ücret teşvikinin devamının kendileri için "elzem" olduğunu bildirdi.

Akkol, İŞKUR'un bir oteldeki 10. Olağan Genel Kurulunda, önemine işaret ettiği kurumun işçi, işveren ve kamunun menfaatlerini dikkate alarak faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

İŞKUR'un son bir yılda 1 milyon 300 bin, son 10 yılda 7,5 milyon kişiye istidam imkanı sağladığına dikkati çeken Akkol, 10 yıldaki bu istihdam rakamının 65 ilin nüfusundan fazla olduğunu belirtti.

Kurumun yaptığı iş ve işlemlerden para alınmış olsa yılda 9 milyar lira gelir elde edilebileceğini vurgulayan Akkol, "İŞKUR söz konusu bu gelir potansiyeliyle Türkiye'nin en büyük 30 şirketinden biri olabilirdi." dedi.

"Part-time ve esnek çalışma tartışmamız gereken konu"

İstihdamın korunması ve yeni istidam sağlanması için işverenlere sağlanan destek ve teşviklerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Akkol, şöyle konuştu:

"Asgari ücret teşvikinin devamı bizim için çok elzem. Sayın Çalışma Bakanımızın bu konuda elinden gelenin fazlasını yaptığına inanıyoruz. Diğer taraftan Kısa Çalışma Ödeneği 90 bin kişinin istihdamına katkı sağladı. Bu konu da bizim için önemli. Mesleki Yeterlilik Kurumu'muz ile beşeri sermayemizi geleceğe hazırlıyoruz. Burada bu sene bitecek belge teşvikinin 2023'e kadar uzatılması önemli."

Gelecekte iş gücünün yüzde 50'den fazlasının mevcuttaki yeteneklerinin değişmesinin öngörüldüğünü vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Kadın istihdamında iş gücüne katılım son 10 yılda yüzde 25'ten yüzde 34'e yükseldi. Bu, zor bir konu. Doğum öncesi ve doğum sonrasında esnek çalışma modellerine ihtiyaç var. Biz ne zaman esnek çalışma dersek, işçi sendikalarının ve konfederasyonlarının mevcut iş gücü üzerinden bir algısı oluyor. Mevcut iş gücünün işini değiştirmeyle ilgili bir talebimiz yok. Part-time ve esnek çalışma bizim tartışmamız gereken bir konu. Ülkemizde daha fazla kadının, daha fazla gencin part-time çalışması lazım. Bunu yapalım ki işsizlik rakamlarımızı aşağıya indirebilelim."

TİSK olarak geçen ay işçi, işveren ve kamuyu bir araya getiren Ortak Paylaşım Forumu düzenlediklerini anımsatan Akkol, forumda "kadın", "engelli", "çocuk", "yaşlı" ve "çevre" başlıklarında aksiyonlar sözü verdiklerini söyledi.