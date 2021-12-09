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TİSK: Asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerimiz yok - Son Dakika

TİSK: Asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerimiz yok

09.12.2021 17:01
TİSK: Asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerimiz yok

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmediğini belirterek Konfederasyonun asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerisinin olmadığını duyurdu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmediğini belirterek Konfederasyonun asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerisinin olmadığını duyurdu.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü toplantısının ardından basında bazı hatalı rakamların yer aldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir. Toplantıda TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Hacettepe Üniversitesi beslenme kalıbı referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda kullanılan formüller, hesaplamalar, varsayımlar ve yaklaşımlar üzerinden yapılan çalışmada, asgari geçim tutarına ilişkin belli bir bant aralığında sonuçlara ulaşılmış ve komisyon çalışmalarında değerlendirilecek göstergelerden biri olarak değerlendirmeye sunulmuştur. Bu rakamlar kesinlikle herhangi bir tarafın asgari ücret önerisini içermemektedir. Bu kapsamda TİSK'in asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerisi olmamıştır."

Açıklamada, toplantının ardından TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un toplantıda herhangi bir rakamsal öneri sunulmadığı yönündeki beyanları anımsatılarak "Asgari ücretli çalışanları enflasyona karşı koruyacak ve tüm tarafların üzerinde anlaşabileceği ortak bir rakam tespit edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Çalışanlarımızla birlikte büyümeyi benimsemiş bir kuruluş olarak çalışanlarımıza, işletmelerimize ve ülkemize fayda sağlayacak her kararın altına imza atacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz." ifadesine yer verildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİSK: Asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerimiz yok - Son Dakika


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