TİSK Başkanı Akkol: "Asgari ücret konusunda TİSK, elini taşın altına koyacaktır" - Son Dakika
Üye Girişi

TİSK Başkanı Akkol: "Asgari ücret konusunda TİSK, elini taşın altına koyacaktır"

29.06.2022 16:04
TİSK Başkanı Akkol: "Asgari ücret konusunda TİSK, elini taşın altına koyacaktır"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK'in elini taşın altına koyacağını belirterek, "14 milyon çalışanı ve büyük-küçük ayrımı yapmadan bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını,...

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK'in elini taşın altına koyacağını belirterek, "14 milyon çalışanı ve büyük-küçük ayrımı yapmadan bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum." dedi.

Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya- Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamının birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Asgari ücretin yılın tamamı için belirlendiğini anımsatan Akkol, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada hem işçi hem işveren hem de hükümetimiz, ara bir zam konusunda mutabık oldu. Buraya severek, isteyerek geldik. Çalışanların beklentilerinin karşılanması gerektiği konusunda TİSK olarak tam bir mutabakat içerisindeyiz."

Artan emtia ve enerji fiyatları ile bölgedeki savaşın işletmeleri de etkilediğine dikkati çeken Akkol, "Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akkol, 2022 için asgari ücretin işçi, işveren ve hükümet tarafının üçlü imzasıyla yüzde 50 arttırıldığını ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirlerinin vergi dışı bırakıldığını hatırlatarak, "14 milyon çalışanı ve büyük-küçük ayrımı yapmadan bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
TİSK Başkanı Akkol: 'Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK, elini taşın altına koyacaktır' TİSK Başkanı Akkol: 'Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK, elini taşın altına koyacaktır' TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız TİSK'ten asgari ücret açıklaması: 'Fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız' TİSK'ten asgari ücret açıklaması: 'Fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİSK Başkanı Akkol: 'Asgari ücret konusunda TİSK, elini taşın altına koyacaktır' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 16:12:36. #1.11#
SON DAKİKA: TİSK Başkanı Akkol: "Asgari ücret konusunda TİSK, elini taşın altına koyacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement