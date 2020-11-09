TİSK Başkanı Akkol'dan 10 Kasım mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, camia olarak Türkiye'yi daha da ileriye taşımak için Atatürk'ün açtığı yolda yürümeye ve var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Akkol, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andıklarını ifade etti.

Atatürk'ün, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinde tüm gücünü, büyük Türk milletine olan inancından ve güveninden aldığını belirten Akkol, şunları kaydetti:

"O, aziz milletimizi uygar medeniyetler seviyesine taşımak için ömrünü milletine adamıştır. Gelecek nesillere miras bıraktığı fikirleri her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Biz de TİSK camiası olarak, ülkemizi daha da ileriye taşımak için Atatürk'ün açtığı yolda yürümeye ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."