TİSK Başkanı Akkol'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TİSK Başkanı Akkol'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

18.05.2022 14:33
TİSK Başkanı Akkol'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

???????Akkol, mesajında, milletin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un 103. yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade etti.

Böyle anlamlı bir günün gençlere armağan edilmesinin gençlere duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiği, sürekli olarak dönüşen dünyada gençlerimizi ve ihtiyaçlarını anlamak her zamankinden büyük önem taşıyor. İşverenler olarak biz de gençlerimizi her alanda desteklemek ve onları daha iyi bir geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Konfederasyonumuz ve şahsım adına, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum."

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AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİSK Başkanı Akkol'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİSK Başkanı Akkol'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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