TİSK Başkanı Akkol'dan kayıt dışıyla mücadele vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

TİSK Başkanı Akkol'dan kayıt dışıyla mücadele vurgusu

09.06.2022 13:25

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kayıt dışı çalışanların her türlü krizden etkilenen en kırılgan grup olduğunu belirterek, "Kayıt dışılığın önlenmesi, verimli istihdam ve insana yakışır işler yaratılması için oldukça önemli." dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kayıt dışı çalışanların her türlü krizden etkilenen en kırılgan grup olduğunu belirterek, "Kayıt dışılığın önlenmesi, verimli istihdam ve insana yakışır işler yaratılması için oldukça önemli." dedi.

Akkol, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 110. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'nin işveren delegesi olarak Genel Kurula hitap etti.

Türkiye işveren delegesi olarak zor zamanlarda yürüttükleri çalışmaların ILO ilkeleriyle paralel olduğunun altını çizen Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgını döneminde işçilerimizi korumak için gerekli tüm önlemleri aldık, hükümet ve işçi temsilcileri ile güçlü sosyal diyaloğu sürdürdük. Üye şirketlerimiz istihdam seviyelerini korumayı öncelik olarak gördük. İş gücü piyasasının dönüşümü için kapsamlı eğitim programları uyguladık."

"Sorunlarla başa çıkabilmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz"

Kayıt dışıyla mücadelenin önemine işaret eden Akkol, "Her türlü krizden etkilenen en kırılgan grup kayıt dışı çalışanlar. Az gelişmiş ülkelerde kayıt dışı çalışan oranı yaklaşık yüzde 90'ı buluyor. Kayıt dışılığın önlenmesi, verimli istihdam ve insana yakışır işler yaratılması için oldukça önemli." dedi.

Kalkınmanın yalnızca bütünsel yaklaşımla mümkün olduğuna inandıklarını vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Bu konuda hükümetler, işverenler ve çalışanların bir araya gelmesi yaratıcı çözümler üretecektir. Ulusal çabaların önemi çok büyük olsa da küresel sorunlarla başa çıkabilmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz. Bu konferansta elde edilen sonuçlar daha iyi bir gelecek için kılavuz olacaktır."

TİSK Başkanı Akkol'dan kayıt dışıyla mücadele vurgusu
TİSK Başkanı Akkol'dan kayıt dışıyla mücadele vurgusu
TİSK Başkanı Akkol'dan kayıt dışıyla mücadele vurgusu
TİSK Başkanı Akkol'dan kayıt dışıyla mücadele vurgusu

YORUMLAR
500
TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Azebaycan gezisini değerlendirdi, ortak dil ve alfabe vurgusu yaptı TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Azebaycan gezisini değerlendirdi, ortak dil ve alfabe vurgusu yaptı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yeşil dönüşüme vurgu yaptı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yeşil dönüşüme vurgu yaptı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİSK Başkanı Akkol'dan kayıt dışıyla mücadele vurgusu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız bir yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:54:33. #1.12#
SON DAKİKA: TİSK Başkanı Akkol'dan kayıt dışıyla mücadele vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement