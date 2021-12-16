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TİSK Başkanı Akkol, yeni asgari ücreti "dengeli" olarak nitelendirdi Açıklaması - Son Dakika

TİSK Başkanı Akkol, yeni asgari ücreti "dengeli" olarak nitelendirdi Açıklaması

16.12.2021 19:26
TİSK Başkanı Akkol, yeni asgari ücreti "dengeli" olarak nitelendirdi Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni asgari ücretle ilgili, "Bugün mutabık kalınan ücretin dengeli bir ücret olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni asgari ücretle ilgili, "Bugün mutabık kalınan ücretin dengeli bir ücret olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkol, yazılı açıklamasında, TİSK olarak bugüne kadar Türkiye için faydalı olan her kararın arkasında durduklarını belirterek, bugün de bu yaklaşımla hareket ederek, yeni asgari ücrete imza attıklarını vurguladı.

TİSK camiasının salgında istihdamını koruduğunu, büyüdüğünü, kısa çalışma döneminde dahi çalışanlarına tam ücret ödediğini belirten Akkol, şunları kaydetti:

"Asgari ücret sürecinde de tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösterdik. 'Ne olursa olsun çalışma arkadaşlarımızı enflasyona karşı koruyacağız.' dedik. 'Çalışanlar lehine, vergi veya teşvik düzenlemesi ile devletimizin çalışanın yükünün bir kısmını hafifletmesi önemli.' dedik. 'Son 20 yılda sadece 4 kere olan, işçilerimizin, devletimizin ve işverenlerimizin mutabık kalarak üçlü imza atmasını, bu sene hayata geçirmek istiyoruz' dedik. 'Ülkemizin buna ihtiyacı var' dedik. Dördüncü ve son olarak, 'küresel boyutta yaşanan gelişmelerle birlikte yüzde 60'lara varan üretici enflasyonuyla tedarik sıkıntılarıyla mücadele etmeye çalışan işletmelerimizi, sanayicimizi, ihracatçımızı, esnafımızı, girişimcimizi teşviklerle desteklememiz lazım.' dedik. Bu temel sebeplerle geçmiş yıllardan daha meşakkatli bir komisyon süreci yaşandı. Bu zorlu süreçte, çalışma arkadaşlarımızın yüzünü güldürecek, işverenlerimizi yeni yatırımlar, ilave istihdamlar için zorlamayacak, dengeli bir asgari ücret için gece gündüz demeden çalıştık. Nasıl olmayacağına değil, nasıl çözüm üretebileceğimize odaklandık. Eylül ayından bu yana bu dört prensibi savunduk. Süreç boyunca sürdürülen pozitif iklimden de memnuniyet duyuyoruz."

"Hak etmediğimiz bazı söylemlerle, ithamlarla da karşı karşıya kaldık"

Çalışan olmadan işveren, işveren olmadan çalışan, devlet olmadan da hiçbirinin bulunmayacağını vurgulayan Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"TİSK olarak işletmelerimizin büyümesinin, 'çalışanların emeklerinden, haklarından kısılarak' olmasını istemiyoruz. Bu bakış açısının artık geride kalmasını istiyoruz. İnanıyoruz ki bizim farkımız, güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli insan gücümüz olacak. Dünyayla böyle rekabet edeceğiz. Bu anlayışımıza rağmen, süreçte hak etmediğimiz bazı söylemlerle, ithamlarla da karşı karşıya kaldık. Aklımızdan dahi geçmeyen birtakım rakamlar bizim adımıza telaffuz edildi. Bizimle ilgisi olmayan, hiçbir koşulda telaffuz etmediğimiz rakamlar paylaşıldı. Burada tekrar belirtmek isterim, sakinliğimizi koruduk. Biz buradaki kararlılığımıza gölge düşürecek ne bir rakam ne de oran açıkladık. Bugün mutabık kalınan ücretin bu prensiplerle dengeli bir ücret olduğunu düşünüyoruz."

Uzun süredir dile getirdikleri ücretler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi konusunun, bu sene işçi kesimiyle vardıkları mutabakatın kamu tarafında da karşılık bulduğuna dikkati çeken Özgür Burak Akkol, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda asgari ücret tutarı, gelir ve damga vergisinden muaf tutulmuş ve tüm çalışanların ücretlerinde asgari ücret tutarına kadar olan kısım için de vergi muafiyeti sağlanarak süreç stratejik öneme sahip bir kararla sonuçlanmıştır. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız olmak üzere komisyon çalışmalarına katkı sunan kamu, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkürlerimizi sunuyorum."

TİSK olarak bugüne kadar hep 'birlikte mümkün' dediklerini aktaran Akkol, "Demeye de devam edeceğiz. Bu ülkenin üretimini, büyümesini var eden çalışma arkadaşlarımız ve işverenlerimiz var olsun. Yeni asgari ücret ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİSK Başkanı Akkol, yeni asgari ücreti 'dengeli' olarak nitelendirdi Açıklaması - Son Dakika


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