Son Dakika Haberleri: TİSK Genel Sekreteri Koç: "(Asgari ücret) Veriler geldiğinde görüşlerimizi tekrar paylaşacağız"
Son Dakika Güncel TİSK Genel Sekreteri Koç: '(Asgari ücret) Veriler geldiğinde görüşlerimizi tekrar paylaşacağız' - Son Dakika

TİSK Genel Sekreteri Koç: "(Asgari ücret) Veriler geldiğinde görüşlerimizi tekrar paylaşacağız"

6 saat önce

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

TİSK Genel Sekreteri Koç: (Asgari ücret) Veriler geldiğinde görüşlerimizi tekrar paylaşacağız

Asgari Ücret, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:55 Kaynak: AA
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