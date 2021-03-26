TİSK ile AFAD arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı - Son Dakika

TİSK ile AFAD arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

26.03.2021 00:57
TİSK ile AFAD arasında

Afet Eğitim İşbirliği Protokolü imza töreninde konuşan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akyol, "Kamu kesiminin liderliğindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün içinde olduğu bir dayanışma ve vatandaşlarımızdaki bireysel farkındalığı...

Afet Eğitim İşbirliği Protokolü imza töreninde konuşan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akyol, "Kamu kesiminin liderliğindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün içinde olduğu bir dayanışma ve vatandaşlarımızdaki bireysel farkındalığı çok önemsiyoruz" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı konferans salonunda Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akyol, "Bugün tabii bizim de çok kıymetli bulduğumuz özel bir gündemle bir araya geldik. Bugünkü işbirliğini de bir görev olarak esasında ülkemize karşı da bir sorumluluk olarak gördüğümüzü tekrar ifade etmek istiyorum. 20 tane üye işveren sendikamız var. Bunlar metalden tekstile, petrol ürünlerinden kimya ürünlerine, ilaçtan kamu kesimine kadar çok kıymetli sektörleri temsil ediyoruz. Gayrisafi Milli Hasılamıza her yıl 200 milyar dolar, ihracatımıza da 100 milyar dolar katkı sağlıyor TİSK'in ekosistemi. 2 milyon kişilik bir istihdamımız var. Depremler de devletimize destek olmak için okul bağışları, pandemi döneminde yaptığımız hastane bağışları bizim için en önemli icraatlar. Bugünkü bir arada olma konumuz doğal afetler. Ülkemizin coğrafyası eski dönemlerden bu yana deprem, heyelan, sel, çığ başta olmak üzere pek çok afet türüne maruz kalıyor. Bu bizim mani olabileceğimiz bir şey değil ama mani olacağımız çok şey var" diye konuştu.

"Biz en iyi örnek olmaya talibiz"

Afetlere karşı dayanışmanın önemini vurgulayan Akyol, "Hayatımızdan çıkamayacak konu doğal afetler. Kamu kesimi liderliğindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün içinde olduğu bir dayanışma ve vatandaşlarımızdaki bireysel farkındalığı çok önemsiyoruz. Bu üç başlıkta da AFAD çok iyi iş çıkartıyor. Bazen biz bakıyoruz bazı konularda özel sektör devlete çok büyük katkı sağlıyor. Bazı konularda da devlet, özel sektörden çok daha ileride. Bu konu da onlardan bir tanesi. AFAD çok farklı bir dönüşüm yaşadı. Bakanımıza toplantıdan önce söz verdik. Dedim ki; çok kıymetli kuruluşlar, gerek işçi kesimi gerek işveren kesimi bu protokole imza attı. Hepsi bir tarafından tutacak ama bizim de kendi içimizde bir sözümüz var. Dedik ki yeni nesil eğitim sistemlerimizi kullanarak, bütün bu süreçleri hem teknolojik altyapıyı AFAD ile birlikte yeni nesil bir takım proje yapmak için hem de 2 milyon kişiyi bu eğitimlerle buluşturmak için biz en iyi örnek olmaya talibiz" dedi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİSK ile AFAD arasında 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı - Son Dakika


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