TİSK'in 27'nci Olağan Genel Kurulu 27 Aralık'ta toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİSK'in 27'nci Olağan Genel Kurulu 27 Aralık'ta toplanacak - Son Dakika

TİSK'in 27'nci Olağan Genel Kurulu 27 Aralık'ta toplanacak

6 saat önce

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) 27'nci Olağan Genel Kurulu, 27 Aralık'ta Ankara'da toplanacak.

TİSK'in 27'nci Olağan Genel Kurulu 27 Aralık'ta toplanacak, System.String[]

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) 27'nci Olağan Genel Kurulu, 27 Aralık'ta Ankara'da toplanacak.

TİSK'ten yapılan yazılı açıkalamada, 57'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Konfederasyonun, Türk işverenlerini yurt içi ve dışında endüstriyel ilişkiler alanında temsil etme yetkisi bulunan tek üst kuruluş olduğu vurgulandı.

Yarım asrı geride bırakan TİSK'in 27'nci Olağan Genel Kurulunun 27 Aralık Cuma günü Ankara'da toplanacağı belirtilen açıklamada, "Genel Kurulumuz, 27 Aralık'ta J.W. Marriott Otel'deki kokteylle başlayıp gala yemeğiyle devam edecek. 28 Aralık Cumartesi günü aynı yerde genel kurul görüşmeleri ve seçimler sona erecek." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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