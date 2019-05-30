TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı 2018 Yılı Ödül Töreni
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- Ödül töreninden detaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un konuşması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı 2018 Yılı Ödül Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:24 Kaynak: AA
- Ödül töreninden detaylar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
'un konuşması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı 2018 Yılı Ödül Töreni'ne katıldı.
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