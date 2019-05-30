Son Dakika Haberleri: TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı 2018 Yılı Ödül Töreni
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TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı 2018 Yılı Ödül Töreni

45 dakika önce

- Ödül töreninden detaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un konuşması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı 2018 Yılı Ödül Töreni'ne katıldı.

- Ödül töreninden detaylar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un konuşması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı 2018 Yılı Ödül Töreni'ne katıldı.
TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı 2018 Yılı Ödül Töreni
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:24 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel
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