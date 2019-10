Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, BM ve uluslararası bir kısım sözleşmelerden doğan haklarını kullanarak, sınır ötesi operasyonunu yapıyor. Bir işgal değildir bu, savaş da değildir." dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganıyla Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde "Ortak Paylaşım Forumu" düzenlendi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, bu formatta işçi ve iş veren sendikalarının uzun yıllardan sonra ilk kez bir araya gediğini, forumun bir ilk olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 9 Ekim'den bu yana Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdiğini ifade eden Arslan, operasyona katılan Mehmetçik'e başarılar, askeri ve sivil şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Harekatın başarılı geçmesini temenni eden Arslan, "Türkiye, BM ve uluslararası bir kısım sözleşmelerden doğan haklarını kullanarak, sınır ötesi operasyonunu yapıyor. Bir işgal değildir bu, savaş da değildir. Türkiye'nin sınırındaki terör organizasyonlarını ortadan kaldırmak ve Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını önlemek, özellikle ülkemizdeki göçmenleri kendi topraklarına gitmesini sağlamak için yapmış olduğu bir harekattır. Bunu böyle görmek gerekiyor. Başarılı olmasını ve kısa zamanda sonuçlanmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Forumun başarılı geçmesinde bulunan Arslan, organizasyon için ciddi bir çalışma yapıldığını, bunun bir cesaret işi olduğunu, seçilen konuların önemli olduğunu belirtti.

Herkesin her zamankinden daha çok bir araya gelmesi gerektiğine değinen Arslan, "Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Masada olmamız gerektiğine inanıyoruz, sosyal diyalog meselelerini masada konuşabiliriz, müzakere edebilirsiniz. Her konuda uzlaşmak zorunda değiliz, anlaşamayabiliriz, farklılıklarımız var ama her konuyu masada konuşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Sendikasız işçileri sendikalı yapmak için çalışıyoruz"

Hak-İş'in her iş kolunda 21 sendika ve 700 bin üyeleri olduğunu vurgulayan Arslan, 81 ilde il başkanlıkları olduğunu, sendikasız işçileri sendikalı yapmak için çalıştıklarını bildirdi.

Kadınların istihdamda yer almasının önemine işaret eden Arslan, bütün dünyada kadın olmanın, çalışma hayatında kadın, anne, eş, çocuk sahibi olmanın bütün bunların içinde sendikacı kadın olabilmek için engelleri aşarak elde edilebildiğini anlattı.

Konfederasyon olarak kadın komiteleri kurduklarını vurgulayan Arslan, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturacak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çocuk işçilerle mücadele alanında yaptıkları çalışmaları da hatırlatan Arslan, "Engellilerle ilgili de Türkiye Sakatlar Konfederasyonlarıyla çalışıyoruz. Engellilerimizin, kendilerini engelli hissetmediği bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Engelliler kamuda çalışmak istiyorlar ama mutlaka özel sektörde de çalışabilirler. Hayatın her alanında engellilerin daha etkin olabilecekleri bir modeli yaygınlaştırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ciddi bir yaşlı nüfus olduğunu aktaran Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Japonya'da bir kongreye katıldık. Gelişmiş ülkelerde Japonya da bunlardan bir tanesi. Ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. Bu sorunu şu anda yaşıyorlar. Biz 2020, 2030, 2040'larda yaşlanacağız. Ciddi bir yaşlı nüfus var, bunlarla ilgili sorunlar var. Hatta yaşlı nüfusun bakımıyla ilgili sorunlar var. Japon toplumunda genelde dışarıdan işçi istihdamı söz konusu değildir, özel şartlar dışında. Ama ilk defa Japonya'da da yaşlı bakımları için belirli ülkelerden işçi istihdamı gerçekleştirdi. Türkiye'de de nüfusumuzun yüzde 20'si yaşlılardan oluşacak. Bunun için çalışmalar yapılması gerekiyor."

Arslan, çevre, su, çölleşmeye yönelik de çalışmaları olduğunu kaydetti.