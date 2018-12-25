Son Dakika Haberleri: Tisk'ten 'Asgari Ücret' Açıklaması

Tisk'ten 'Asgari Ücret' Açıklaması

15 dakika önce

TİSK'ten 'Asgari Ücret' açıklaması TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Beklentilerimizin üzerinde bir rakam oldu"

TİSK'ten 'Asgari Ücret' açıklaması
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç:
"Beklentilerimizin üzerinde bir rakam oldu"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:16 Kaynak: İHA

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