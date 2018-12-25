Tisk'ten 'Asgari Ücret' Açıklaması
15 dakika önce
TİSK'ten 'Asgari Ücret' açıklaması TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: "Beklentilerimizin üzerinde bir rakam oldu"
TİSK'ten 'Asgari Ücret' açıklaması
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç:
"Beklentilerimizin üzerinde bir rakam oldu"
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:16 Kaynak: İHA
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