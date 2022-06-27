TİSK'ten asgari ücret açıklaması: "Fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız" - Son Dakika
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TİSK'ten asgari ücret açıklaması: "Fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız"

27.06.2022 12:21
TİSK'ten asgari ücret açıklaması: "Fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu'ndan, asgari ücrete dair yapılan açıklamada, "Asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak muhtemel bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağız ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile...

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu'ndan, asgari ücrete dair yapılan açıklamada, "Asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak muhtemel bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağız ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız" denildi.

TİSK'ten asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ülkemiz de tüm dünya gibi olağanüstü ekonomik şartların küresel boyutta yaşandığı bir dönemden geçiyor. Artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya- Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılacak değerlendirmelerde bu belirsizlik ortamının göz önünde bulundurulmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz" denildi.

İşletmelere değer katacak her türlü kararın destekçisi olacakları belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm taraflara çözüm olacak formüller için iş birliğine açığız. İşverenler olarak her zaman tüm sorumluluklarımızı tam ve eksiksiz olarak yerine getirmenin bilinci içinde davrandık. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de devletimizin yanında olduğumuzun altını bir kez daha çizeriz.

Bu vesile ile asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak muhtemel bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağımızı ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile muhtemel bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağımızı ifade etmek isteriz.

'Birlikte Mümkün' anlayışı ile bu dönemi yine işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız."

(Mevlüt İşli - İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİSK'ten asgari ücret açıklaması: 'Fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİSK'ten asgari ücret açıklaması: "Fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız" - Son Dakika
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