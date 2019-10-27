TİSK'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Cumhuriyetin kurulması, tüm dünyaya ilan edilen bağımsızlık ve demokrasinin sönmeyen meşalesi olmuş, bilimin ve sanatın ışığında dünya ülkelerine örnek teşkil edecek müreffeh bir ülke olmamızın yolunu açmıştır." ifadesini kullandı.

Akkol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Cumhuriyetin, tüm milletin çabalarıyla verilen mücadelenin emsalsiz bir eseri olduğuna dikkati çeken Akkol, mesajında şunları kaydetti:

"Bu tarihi gün, bilhassa içinde bulunduğumuz ülke gündeminde, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenmemizi gerekli kılmaktadır. Cumhuriyetin kurulması, tüm dünyaya ilan edilen bağımsızlık ve demokrasinin sönmeyen meşalesi olmuş, bilimin ve sanatın ışığında dünya ülkelerine örnek teşkil edecek müreffeh bir ülke olmamızın yolunu açmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve TİSK camiası adına, cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."