TİSK, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Onursal Başkanlığına seçilen Erol Kiresepi'yi kutladı - Son Dakika

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Onursal Başkanlığı görevine seçilen Erol Kiresepi'yi tebrik etti.

TİSK'in yayımladığı kutlama mesajında, IOE'nin 1 Haziran'daki genel kurulunda Kiresepi'nin Onursal Başkanlık görevine seçildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Konfederasyonumuzun da üyesi olduğu, küresel ölçekte en geniş temsil gücüne sahip işveren teşkilatı IOE'nin Genel Kurulunda, 4 yıldır başkanlık görevini yürüten Kiresepi, IOE Onursal Başkanlığına seçilmiştir. Kiresepi'nin Onursal Başkan olarak seçilmesi, ülkemiz işverenlerinin uluslararası düzeydeki temsil gücünün artmasına yönelik önemli bir adım olmuştur. Kendisini tebrik ederiz."