TİSK ve KVKK, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"na ilişkin webinar düzenledi - Son Dakika

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) iş birliğiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili webinar düzenlendi.

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilen webinarda yaptığı konuşmada, 2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri, mahremiyet, veri koruma ve kişisel verilerin güvenliği gibi birçok önemli konunun hayata girdiğini söyledi.

Konfederasyon olarak Ekim 2017'de KVKK'nın desteğiyle ilk bilgilendirme toplantısının gerçekleştirildiğini anımsatan Okumuş, şöyle devam etti:

"Geçen 4 yılda artık hepimiz kişisel veri ve işlenmesine ilişkin sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bununla birlikte işletmelerimiz nezdinde uygulamaya ilişkin açıklanması gereken konular ve beklentiler olduğunu biliyoruz. Bilişim teknolojilerinin bu denli ilerlemesi, kişisel verilerin korunması ihtiyacını da artırmaktadır. Toplumumuzda kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığın oluşturulmasına önem veriyoruz. Böylelikle verilerimizin güvenliği de güvence altına alınmış olacaktır. Dijitalleşmenin hızla hayatımıza girdiği bu dönemde özellikle çalışma hayatında kişisel verilerin önem kazandığını düşünüyoruz."

Toplantıdaki sunumlar

KVKK İnceleme Dairesi Başkanı Tuba Kendir Tunalı, veri ihlali bildirimleri, yaptırımlar, suçlar, şikayet ve ihbar başvurularına ilişkin bilgileri içeren sunum yaptı.

Türkiye'de gerçekleşen veri ihlalleriyle ilgili kuruma yapılan bildirimlerden bahseden Tunalı, "Kurumumuzun faaliyete geçtiği 2017 yılında sadece 1 veri ihlal bildirimi var. Bu bildirimlerin sayısının yıllar itibarıyla arttığını görüyoruz. Doğal olarak, kanunun bilinirliğinin artması, veri sorumlularının kendi yükümlülüklerinin farkına varmasıyla bağlantılı olarak bildirimlerde artış gerçekleşiyor. Bugüne kadar kurumumuza toplam 413 veri ihlal bildirimi intikal etti." diye konuştu.

Toplantıda, KVKK Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Demet Arslaner Keklikkıran, "kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler" konusunda, Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa Erbilli de "veri sorumluları sicili ve kişisel veri işleme envanteri" konusunda sunum gerçekleştirdi.