TİSK ve wtech, "Genç Dönüşüm" projesiyle genç bilişimciler yetiştirecek - Son Dakika

TİSK ve wtech, "Genç Dönüşüm" projesiyle genç bilişimciler yetiştirecek

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Teknolojide Kadın Derneğinin (wtech) hayata geçirdiği "Genç Dönüşüm" projesiyle genç bilişimciler, çevirim içi eğitimlerle istihdama kazandırılacak.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Teknolojide Kadın Derneğinin (wtech) hayata geçirdiği "Genç Dönüşüm" projesiyle genç bilişimciler, çevirim içi eğitimlerle istihdama kazandırılacak.

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Bilişim alanındaki boşluğu doldurmak ve çalışma hayatında deneyimi olmayan gençleri eğitmek amacıyla hayata geçirilen proje, çevirim içi tanıtımla hayata geçirildi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevzat Seyok, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada dünyada ve Türkiye'de çok hızlı bir dijital dönüşümün söz konusu olduğunu, toplantının çevirim içi yapılmasının da bu değişimlerin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bu dönüşüme adapte olabilmek amacıyla icraat odaklı bir yaklaşımla ilerlediklerini ve yarına odaklandıklarını vurgulayan Seyok, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda görüyoruz ki bu dönüşüm, en başta gençlerin sayesinde olacaktır. Sanayiden başlayarak tüm sektörlerde görülecek bu değişime karşı gençleri hazırlama görevi de bizler gibi köklü kuruluşlara düşüyor. Biliyorsunuz ki dijital dönüşümün bir parçası olmak için yenilikleri takip etmenin yanı sıra nitelikli iş gücü geleceğini de şekillendirmek gerekmektedir. Bu anlamda hayata geçirmeye hazırlandığımız 'Genç Dönüşüm' online eğitim programı, ülkemizin bilişim sektörüne liderlik edecek yeni yeteneklerin kazanılmasına büyük katkı sağlayacaktır."

Seyok, Türkiye'de çalışma hayatına yön verecek ve genç istihdamı başta olmak üzere iş gücü piyasalarına katkı sunacak bir projeyi hayata geçirmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

"2022'ye kadar teknolojide 3,1 milyon kişilik uzman istihdam açığı"

Teknolojide Kadın Derneği (wtech) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de salgın döneminde tüm dünyanın dijitalleştiğini, teknoloji bilgisinin ön planı çıktığını ve şirketlerin daha ağır götürdüğü dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdığını söyledi.

Bu süreçte değişik çare ve çözümler üzerine odaklanılırken insan kaynağının yeterli ve uzman olup olmadığının sorgulandığını belirten Öney, 2022'ye kadar teknolojide 3,1 milyon kişilik uzman istihdam açığının doğacağını ifade etti.

Önay, bir yandan yapay zekanın getirdiği ürünlerin insan yerine geçerek işsizliğe sebep olacağı endişesine, diğer taraftan da önemli fırsatları barındıran, teknolojiyle ilgili uzmanlaşmanın getirdiği insan kaynağı ihtiyacına işaret ederek şöyle konuştu:

"Biz, bu insan kaynağını nitelikli, uzman, yetkin ve dünya standartlarında yetiştirebilmek üzere TİSK ile birlikte, TİSK'in çok değerli katkıları, EBRD'nin teknik desteğiyle bu programı başlatma kararı aldık ve 150 gencimizin 'Genç Dönüşüm' projesi içerisinde bu programa katılarak özellikle gelecekte çok önemli olacak yazılım ve teknik iş yönetimi alanında nitelikli, sadece teknik değil, yumuşak yeteneklerin de içerisinde yer aldığı çok donanımlı, uzun soluklu bir eğitimden geçerek sertifikasyonlarının yapıldığı ve arkasından yine bizlerin desteğiyle istihdama kazandırıldığı önemli bir projeyi sizlerle beraber açıyoruz."

TİSK Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Karakaş ise bu programla başlangıçta veri tabanı yöneticisi, iş analisti, kodlamacılar yetiştirileceğini, ilerleyen günlerde de robotik uzmanları, otomasyon teknisyenleri, yapay zeka geliştiricileriyle sektöre önemli iş gücü kaynağı yetiştirmeye ve gençlere iş bulmaya devam edeceklerini söyledi.

Karakaş, "Geleceğimizi bugün biz yazmazsak, yarın bunu bizim yerimize başkalarının yapacağı aşikar. Bizim burada önem verdiğimiz husus budur. Bahsettiğimiz üzere ülkemizin çok değerli bir potansiyeli var. O potansiyelin de en büyük parçası gençlerimiz. Onlar için geleceği erişilebilir kılmak da bugün bizim sorumluluğumuz." dedi.

Dönüşüm, Türkiye, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİSK ve wtech, 'Genç Dönüşüm' projesiyle genç bilişimciler yetiştirecek - Son Dakika

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