TİSK ve Yenibirlider Derneği iş birliğiyle "Genç Kadın Liderler Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika

TİSK ve Yenibirlider Derneği iş birliğiyle "Genç Kadın Liderler Projesi" hayata geçirildi

06.03.2021 12:07
TİSK ve Yenibirlider Derneği iş birliğiyle

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Yenibirlider Derneği iş birliğiyle, yeni nesil kadın liderler yetiştirilmesini amaçlayan "Genç Kadın Liderler Projesi" hayata geçirildi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Yenibirlider Derneği iş birliğiyle, yeni nesil kadın liderler yetiştirilmesini amaçlayan "Genç Kadın Liderler Projesi" hayata geçirildi.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, 1 Mart'ta başlayan ve kadın liderlerin iş dünyasında daha çok yer alması ile geleceğin meslek grupları hakkında yaratıcı bir bakış açısı kazandırılmasını hedefleyen projeye, üniversitede lisans eğitimi alan tüm genç kadınlar katılabilecek.

Tamamı ücretsiz olarak sunulan bu liderlik gelişim programı, global düşünebilecek ve değişime hızla ayak uydurabilecek genç kadınları geleceğin iş dünyasına hazırlayacak.

Programın ilk fazı çevrim içi sınıflarda Temmuz-Kasım 2021 arasında gerçekleşecek.

Program kapsamında 80 genç kadın 4 ay boyunca meslekler, yetkinlikler ve mentorluk olmak üzere 3 farklı etaptan oluşan eğitim sürecine dahil olacak.

Bu çerçevede program katılımcısı genç kadınlar yetkinlikler etabında, yeni nesil liderlik için gelişim göstermeleri beklenen yetkinlik alanlarında eğitimler alacak. İkinci etap olan meslekler etabında ise Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020'de yayımladığı Yarının Meslekleri raporunda ön plana çıkan geleceğin meslekleri hakkında bilgi ve donanım elde edecekler. Son etapta ise gençler, mentorlarıyla birlikte kariyerlerine dair gözlemler yapma ve geleceğe yönelik bir yol haritası çıkarma fırsatı bulacak.

Başvurular 11 Nisan'a kadar yapılabilecek

Bu program ayrıca "Genç Kadın Liderler"in, Yenibirlider Derneği ekosistemi ile bir araya gelmelerine fırsat sunacak.

Katılımcılar, Türkiye'nin önde gelen kadın liderlerinin iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratacağı "Cesaret Ver" etkinlik serisine de katılım sağlayacak.

Etkinlikler ve program hakkındaki bilgilere "genckadinlider.net" adresi üzerinden veya TİSK ve Yenibirlider Derneğinin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. Programda yer almak isteyen tüm genç kadınlar yine "genckadinlider.net" adresinden 11 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

"Kadın Komitesi oluşturduk"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, iş dünyasının merkezine teknolojinin ve dijital dönüşümün yerleşmesiyle, gelecekte ihtiyaç duyulan meslekler ve liderlik kavramının da değiştiğine dikkati çekti.

Bu hızlı dönüşüm sürecinde, kadınların iş dünyasında daha fazla ve güçlü yer almasının önemini vurgulayan Koç, Türkiye'de yönetim kadrosunda yer alan kadınların oranının gün geçtikçe arttığını ancak halen olması gereken seviyelerin altında olduğunu ifade etti.

Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye'de üst ve orta kademe yönetimde yer alan kadınların oranının yüzde 17,5 olduğunu belirten Koç, bu oranın, belirli Avrupa ülkelerinde yüzde 30'un üzerinde bulunduğuna işaret etti.

Koç, şunları kaydetti:

"Olması gereken ise tabii ki eşit dağılım. Bugün 15 yaş üzeri nüfusumuzun yarısını kadınlarımız oluştururken, bu kadınlarımızın sadece yüzde 26'sı istihdamda yer alıyor. Ülkemizde ev işleri nedeniyle iş aramayan yarım milyonun üzerinde üniversite mezunu kadınımız var. Eğitimli kadınlarımızı üretime katmanın yolları üzerinde çalışıyoruz. Tüm bunlardan yola çıkarak, tüm sosyal paydaşlarımızın yer aldığı ve ev sahipliğini yaptığımız Ortak Paylaşım Forumu'nda kadın konusunu 2 senedir ele alıyoruz. Hatta bu sene bir ilki gerçekleştirerek sosyal diyalog zemininde çalışacak bir Kadın Komitesi oluşturduk. Burada kadınlarımız için neler yapabilir, nasıl fayda üretebiliriz diye konuşacak ve ortak icraatlarımızı adım adım hayata geçireceğiz."

Yine Ortak Paylaşım Forumu'nda olgunlaşan bir fikirle "Genç Kadın Liderler Projesi"ni hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Koç, "İnanıyorum ki, bu proje ile ülkemiz ve çalıştığı kurumlar için değer yaratan genç kadın liderler yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Koç, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanında araştıran, yöneten, üreten, inşa eden, kendini sürekli geliştiren, öğrenen ve öğreten tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

"Genç kadınların üniversite yıllarından itibaren desteklenmesi önemli"

Yenibirlider Derneği Genel Müdürü Jülide Erdoğan ise Türkiye'nin yaklaşık 13 milyon olan 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusunun yarısını genç kadınların oluşturduğunu aktardı.

Karar mekanizmalarında erkeklerin yüksek oranda var olmasının yetki dengesi üzerinden cinsiyet eşitliği kavramının iş yaşamında yaygınlaşamamasına neden olduğunu ifade eden Erdoğan, "Çalışma hayatında kadınların daha az olması, ekonomik kaynakların yönetim sürecinde kadınların yer alamaması anlamına geliyor. Gerçek anlamda cinsiyet eşitliği için istihdama eşit katılımın bir ön koşul olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de genç kadınların üniversite yıllarından itibaren desteklenmesinin öneminin farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Projeyi, bulundukları kurum ya da organizasyonu ileriye taşıyacak yeni nesil kadın liderleri güçlendirmek ve yetiştirmek amacıyla tasarladıklarını belirten Erdoğan, TİSK ile beraber yürütülecek bu programın, farklı sektörlerde liderlik edecek yeni yeteneklerin kazandırılmasına büyük katkı sunacağını düşündüklerini kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİSK ve Yenibirlider Derneği iş birliğiyle 'Genç Kadın Liderler Projesi' hayata geçirildi - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:59:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİSK ve Yenibirlider Derneği iş birliğiyle "Genç Kadın Liderler Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei