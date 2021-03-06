TİSK ve Yenibirlider Derneği iş birliğiyle "Genç Kadın Liderler Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Yenibirlider Derneği iş birliğiyle, yeni nesil kadın liderler yetiştirilmesini amaçlayan "Genç Kadın Liderler Projesi" hayata geçirildi.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, 1 Mart'ta başlayan ve kadın liderlerin iş dünyasında daha çok yer alması ile geleceğin meslek grupları hakkında yaratıcı bir bakış açısı kazandırılmasını hedefleyen projeye, üniversitede lisans eğitimi alan tüm genç kadınlar katılabilecek.

Tamamı ücretsiz olarak sunulan bu liderlik gelişim programı, global düşünebilecek ve değişime hızla ayak uydurabilecek genç kadınları geleceğin iş dünyasına hazırlayacak.

Programın ilk fazı çevrim içi sınıflarda Temmuz-Kasım 2021 arasında gerçekleşecek.

Program kapsamında 80 genç kadın 4 ay boyunca meslekler, yetkinlikler ve mentorluk olmak üzere 3 farklı etaptan oluşan eğitim sürecine dahil olacak.

Bu çerçevede program katılımcısı genç kadınlar yetkinlikler etabında, yeni nesil liderlik için gelişim göstermeleri beklenen yetkinlik alanlarında eğitimler alacak. İkinci etap olan meslekler etabında ise Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020'de yayımladığı Yarının Meslekleri raporunda ön plana çıkan geleceğin meslekleri hakkında bilgi ve donanım elde edecekler. Son etapta ise gençler, mentorlarıyla birlikte kariyerlerine dair gözlemler yapma ve geleceğe yönelik bir yol haritası çıkarma fırsatı bulacak.

Başvurular 11 Nisan'a kadar yapılabilecek

Bu program ayrıca "Genç Kadın Liderler"in, Yenibirlider Derneği ekosistemi ile bir araya gelmelerine fırsat sunacak.

Katılımcılar, Türkiye'nin önde gelen kadın liderlerinin iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratacağı "Cesaret Ver" etkinlik serisine de katılım sağlayacak.

Etkinlikler ve program hakkındaki bilgilere "genckadinlider.net" adresi üzerinden veya TİSK ve Yenibirlider Derneğinin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. Programda yer almak isteyen tüm genç kadınlar yine "genckadinlider.net" adresinden 11 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

"Kadın Komitesi oluşturduk"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, iş dünyasının merkezine teknolojinin ve dijital dönüşümün yerleşmesiyle, gelecekte ihtiyaç duyulan meslekler ve liderlik kavramının da değiştiğine dikkati çekti.

Bu hızlı dönüşüm sürecinde, kadınların iş dünyasında daha fazla ve güçlü yer almasının önemini vurgulayan Koç, Türkiye'de yönetim kadrosunda yer alan kadınların oranının gün geçtikçe arttığını ancak halen olması gereken seviyelerin altında olduğunu ifade etti.

Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye'de üst ve orta kademe yönetimde yer alan kadınların oranının yüzde 17,5 olduğunu belirten Koç, bu oranın, belirli Avrupa ülkelerinde yüzde 30'un üzerinde bulunduğuna işaret etti.

Koç, şunları kaydetti:

"Olması gereken ise tabii ki eşit dağılım. Bugün 15 yaş üzeri nüfusumuzun yarısını kadınlarımız oluştururken, bu kadınlarımızın sadece yüzde 26'sı istihdamda yer alıyor. Ülkemizde ev işleri nedeniyle iş aramayan yarım milyonun üzerinde üniversite mezunu kadınımız var. Eğitimli kadınlarımızı üretime katmanın yolları üzerinde çalışıyoruz. Tüm bunlardan yola çıkarak, tüm sosyal paydaşlarımızın yer aldığı ve ev sahipliğini yaptığımız Ortak Paylaşım Forumu'nda kadın konusunu 2 senedir ele alıyoruz. Hatta bu sene bir ilki gerçekleştirerek sosyal diyalog zemininde çalışacak bir Kadın Komitesi oluşturduk. Burada kadınlarımız için neler yapabilir, nasıl fayda üretebiliriz diye konuşacak ve ortak icraatlarımızı adım adım hayata geçireceğiz."

Yine Ortak Paylaşım Forumu'nda olgunlaşan bir fikirle "Genç Kadın Liderler Projesi"ni hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Koç, "İnanıyorum ki, bu proje ile ülkemiz ve çalıştığı kurumlar için değer yaratan genç kadın liderler yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Koç, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanında araştıran, yöneten, üreten, inşa eden, kendini sürekli geliştiren, öğrenen ve öğreten tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

"Genç kadınların üniversite yıllarından itibaren desteklenmesi önemli"

Yenibirlider Derneği Genel Müdürü Jülide Erdoğan ise Türkiye'nin yaklaşık 13 milyon olan 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusunun yarısını genç kadınların oluşturduğunu aktardı.

Karar mekanizmalarında erkeklerin yüksek oranda var olmasının yetki dengesi üzerinden cinsiyet eşitliği kavramının iş yaşamında yaygınlaşamamasına neden olduğunu ifade eden Erdoğan, "Çalışma hayatında kadınların daha az olması, ekonomik kaynakların yönetim sürecinde kadınların yer alamaması anlamına geliyor. Gerçek anlamda cinsiyet eşitliği için istihdama eşit katılımın bir ön koşul olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de genç kadınların üniversite yıllarından itibaren desteklenmesinin öneminin farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Projeyi, bulundukları kurum ya da organizasyonu ileriye taşıyacak yeni nesil kadın liderleri güçlendirmek ve yetiştirmek amacıyla tasarladıklarını belirten Erdoğan, TİSK ile beraber yürütülecek bu programın, farklı sektörlerde liderlik edecek yeni yeteneklerin kazandırılmasına büyük katkı sunacağını düşündüklerini kaydetti.