TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol : " İşi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor" - Son Dakika

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol : " İşi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor"

15.10.2020 14:27
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol :

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ev ve bakım işleri de dahil edildiğinde, dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisinin kadınlara ait olduğunu belirterek, "Oysa dünya gelirinin sadece yüzde 10'u kadınların.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ev ve bakım işleri de dahil edildiğinde, dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisinin kadınlara ait olduğunu belirterek, "Oysa dünya gelirinin sadece yüzde 10'u kadınların. Tabiri caizse, işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor." ifadelerini kullandı.

TİSK açıklamasına göre, konfederasyonunun ev sahipliğinde, kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin 'Birlikte Mümkün' diyerek "İşimizin Yarını" ana temasıyla bir araya geldiği Ortak Paylaşım Forumu başladı.

Çalışma hayatının Davos'u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay video mesajıyla katılırken, forumun açılış konuşmalarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptı.

Geçen yıl sosyal fayda odağıyla gerçekleşen forumda bu yıl, "İşimizin Yarını" odağında, sanayi odaklı işgücü dönüşümü, işimizin geleceğinde kadın ve yeni nesil sendikacılıkta dijitalleşme gibi konular farklı perspektiflerden hep birlikte ele alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgür Burak Akkol, ev ve bakım işleri de dahil edildiğinde, dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisinin kadınlara ait olduğunu belirterek, "Oysa dünya gelirinin sadece yüzde 10'u kadınların. Tabiri caizse, işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor." ifadelerini kullandı.

Akkol, çalışma şeklimizin dönüştüğünü ve beceri açığının tüm dünyanın konusu olduğunu ifade ederek, "Mevcut durumda 3 kişiden 1'i gelecekteki işinin becerilerine sahip değil. Bu bilinçle 'Sanayide İşgücü Dönüşümü' projesini başlattık. Ülkemizde 200 bin tekstil çalışanımızın yetkinliklerini daha üst beceri seviyeye çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TİSK ekosistemindeki işyerlerine ve çalışanlarına toplam 5 milyonun üzerinde maske, 100 tonu aşkın dezenfektan dağıtımı yaptık." diyen Akkol, şunları kaydetti:

" Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına konfederasyon ekosistemi içerisinden yaklaşık 200 milyon lira bağış yaptık. Kısa çalışma ödeneği üzerine maaşları biz tamamlayalım dedik. TİSK ekosistemi dışında da uygulamayı teşvik etmek için devletimiz ile birlikte çalıştık. Çalışanlarımıza ve dahası ekonomiye doğrudan 5 milyar lira nakdi destek sağladık. Fesih yasağına kadar geçen sürede de işten çıkarma yapmadık. Salgına 2 milyon istihdam ile girdik, çok şükür 2 milyon ile çıktık.

Üçlü sacayağında 'Birlikte Mümkün Türkiye' sloganıyla yola çıktık. Sadece bir yılda çok önemli adımlar attık. Birlikte ürettik ve bu birlikteliğin TİSK tarafından sağlanmasından mutlu olduk. Her zaman olduğu gibi bugün de bizimle birlikte olan, desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a, Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Her daim yapıcı, icraat ve çözüm odaklı yaklaşımları bizim için çok değerli."

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yönetim Kurulu, Türkiye, Tisk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol : ' İşi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor' - Son Dakika Ekonomi

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