TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Burak, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü - Son Dakika

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akkol'un Ankara'daki ziyaretleri çerçevesinde Atalay ile yaptığı görüşmede, başta 2022 için belirlenecek asgari ücret ve asgari ücret işveren teşviki olmak üzere, çalışma hayatının güncel konuları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.