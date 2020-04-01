Son Dakika › Güncel › TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek... - Son Dakika
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek...
6 saat önce
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:56 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar