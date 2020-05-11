TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş darbedildi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Tekataş, TİSKİ'nin Değirmendere Mahallesi'ndeki hizmet binasına girdiği sırada, kendisine arkadan yaklaşan H.S'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Durumu fark eden kurum personeli, H.S'yi Tekataş'tan uzaklaştırdı.

Belediye personeli B.S'nin eşi olduğu öğrenilen H.S, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kuruluşundan darp raporu alan Tekataş, Taksim Polis Merkezi Amirliğine giderek H.S'den şikayetçi oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yayımlanan mesajda saldırı kınanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyelerde her türlü görevlendirme yapılabilir ve her personel kurum tasarrufu kapsamında istenilen yerde çalışmakla mükelleftir. Hal böyleyken yapılan bir görevlendirmeyi bahane ederek gerçekleştirildiği tahmin edilen bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Genel Müdürümüze yapılan bu saldırıyı, tüm kurumlarımıza yapılmış bir saldırı olarak görmekle birlikte yaşanan tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağımızı söylemek isteriz."