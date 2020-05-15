TİSKİ Genel Müdürü Tekataş'ın darp edilmesi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş'ın darbedilmesinin ardından bazı sosyal medya hesaplarında, yazılı basın ve internet medyasında çıkan haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

TİSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 11 Mayıs tarihinde Tekataş'ın darbedildiği belirtilerek, konunun basına yansımasının ardından yapılan haber ve yorumlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının hasıl olduğu ifade edildi.

Açıklamada, geçtiğimiz hafta TİSKİ'de yapılan kurum içi görevlendirme sonucunda toplamda 42 personelin görev yerinin değiştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kişilerden 3'ü memur, 2'si işçi olmak üzere 5 kişi ilçelerde, diğer 37 personelimiz ise merkezdeki değişik birimlerde görevlendirilmiştir. İlçelerden abonelik ve diğer işlemlerle ilgili gelen talepleri ve hizmetleri, en kısa sürede ve yerinde karşılayabilmek ve en basit işlemler için dahi abonelerin ilçelerden Trabzon merkeze gelmelerinin de önüne geçmek için kurumsal yapılanma kapsamında Eylül 2019'da Kanal Katılım Ruhsat Birimi kurulmuştur. Bu kapsamda 5 personelimiz ilçelerimizde görevlendirilmiştir. Yapılan uygulamada bölgelerdeki teknik personel eksikliğini gidermek, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak amaçlanmıştır."

TİSKİ'nin dinamik bir yapıya sahip olduğu ve oldukça geniş bir alanda hizmet verdiği vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ihtiyaca göre birimler arası personel hareketlilikleri gerçekleştirilmektedir. Habere konu olan personelimiz de merkezde görev yeri değiştirilen 37 personelden biri olup, Abone İşleri Dairesi Başkanlığının Varlıbaş Binasında bulunan biriminde görevlendirilmiştir. Genel Müdürümüze yumruklu saldırıda bulunup, ardından bir mağdur edasıyla bazı basın organlarına demeç veren saldırganın iddiaları tamamıyla hayal ürünüdür. Bu iddiaların, kurumumuz aleyhine sürekli mesnetsiz haber yapması ile bilinen malum gazetede yayınlanması ve sanki gerçekmiş gibi sahiplenilmesini de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Açıklamada, bahse konu edilen personelin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından toplamda 100 günden fazla izin ve rapor kullandığı ifade edilerek, "Bu durum resmi evraklarla da sabittir. Genel Müdürlük olarak, yapılan rutin bir görevlendirmenin amacından saptırılarak farklı mecralara çekilme çabasını üzüntüyle karşılıyoruz. Amacımız tüm personelimizi sistemin içerisine çekmek, en verimli şekilde çalışılabilecek ortamı oluşturmak ve halkımıza daha iyi, kaliteli ve hızlı hizmet sunmaktır. Bu bağlamda yeni yönetim anlayışımız gereği Kurumumuz yeni hizmet binasına taşınmış olup aynı zamanda personelimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesini de sağlamıştır. Ayrıca personelimizin sosyal ve ekonomik haklarının oldukça iyileştirilmiş olması bunun bir göstergesidir. Bütün bunlar, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla yeniden yapılandırma ve gerçek manada hizmet üreterek vatandaşımızın taleplerini gerçekleştirme amacına yönelik çalışmalarımızın sonucudur." değerlendirmesinde bulunuldu.