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TİSKİ, Yomra'da tahrip olan su şebekesi için seferber oldu

11 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün sağanak yağış sonucu sele maruz kalan Yomra'nın Özdil Mahallesi'nde tahrip olan su şebekesini yenilemek için seferber oldu.

TİSKİ, Yomra'da tahrip olan su şebekesi için seferber oldu, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün sağanak yağış sonucu sele maruz kalan Yomra'nın Özdil Mahallesi'nde tahrip olan su şebekesini yenilemek için seferber oldu.

Yağışın dinmesi ve suların çekilmesini takiben bölgeye ekiplerini sevk ettiklerini bildiren TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, "Özdil Mahallemizde çalışmalarımız dün sabah itibarıyla başladı ve gece geç saatlere kadar devam etti. Bugün itibarıyla da kullanılamaz hale gelen şebekeyi yenileyecek olan ekiplerimiz, 350 mm. çaplı çelik borularımızın kaynak işini bitirmek üzere. Su alma yapısı tamamen yıkılan 400 metrelik kısım için bölgeye boru sevkiyatına başladık" dedi.

Sevk edilen boruların da döşenmesiyle sistemi devreye alacaklarını kaydeden Genel Müdür Tekataş, gece vardiyasıyla da çalışan ekiplerin işini bitirmesini takiben yarın mahalleye su verileceğini sözlerine ekledi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:34 Kaynak: İHA
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