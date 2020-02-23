TİSKO'nun 1'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TİSKO'nun 1'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek aday olarak seçime giren TİSKO Kurucu Genel Başkanı İlhami Ertaş, TİSKO'nun yeniden genel başkanı oldu.



Tüm İşverenler Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSKO) 1'inci Olağan Genel Kurulu Bahçelievler Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tek aday olarak seçime giren mevcut Kurucu Genel Başkan İlhami Ertaş, TİSKO'nun yeniden genel başkanı oldu. Geniş katılımla gerçekleşen kuruluda; Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu, Kararlar Komisyonu ve Tüzük Tadil Komisyonu seçildi.



"Bir idealimiz var; mutlu insanların yaşadığı, üreten, müreffeh, büyük bir ülkedir"



Kurulun açılışında konuşan Genel Başkan İlhami Ertaş, "Bir iddiamız var. Bir idealin etrafında birleştik. Bu ideal; mutlu insanların yaşadığı, üreten, müreffeh, büyük bir ülkedir. Tarlalarında umut yeşeren, fabrikalarında sevgi üreten, okullarında aydınlık yetişen bir ülke bizim idealimiz. Bu idealimiz bir ütopya değil, bu toprakların özünde vardır. Bizde üretim kutsaldır. Bizim insanımız üretirken mutludur. Ekmek kutsaldır. Ekmeğini taştan çıkarır. Ailesi için üretir, şehri için üretir, vatanı için üretir, insanlık için üretir. Bir soruyla çıktık bu yola; "Biz zenginlik üretip bu varlıkları miras mı bırakacağız yoksa bize kalan mirası mı tüketeceğiz?" Tabii ki bu sorunun cevabı zenginlik üretmek olmalıdır. Tarlalarımız zenginlik üretecek, fabrikalarımız zenginlik üretecek, okullarımız, laboratuvarlarımız, atölyelerimiz bilgi üretecek, teknoloji, üretecek. Öğüneceğiz ama çalışacağız ve geleceğe güveneceğiz" şeklinde konuştu.



"İşletmecimiz ile devlet arasında köprü konumunda olacağız"



Genel kurul sonrası değerlendirmede bulunan Genel Başkan Ertaş,"Genel kurulda geniş katılım gerçekleşti. Gelen herkese teşekkür ediyorum. TİSKO olarak biz aktif ve interaktif bir sendikacılık sergileyeceğiz. Sahada ve işletmelerimizin yanında olacağız. İşletmecimizin sorunları çözmek adına devletimize köprü konumunda olacağız. Beş bağımsız sendikayla birleşerek kurulduk. Ticaret, turizm, tarım, nakliye ve inşaat alanında sendikalar bulunuyor. Bu sendikalar ile bir araya geldik ve benim başkanlığımı kabul ettiler. Genel kurulda seçime gidilerek başkanlığımı kabul ettiler. Projelerimiz üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız bittikten sonra projelerimizi kamuoyuna bildireceğiz. İşverenlerimizin tıkanan damarlarını açıp taze kan olacağız. İşverenlerimizin yanındayız. Biz siyasetçi değiliz, biz sendikacıyız. Bizim siyasetle herhangi bir işimiz yok" açıklamasında bulundu.



TİSKO Genel Sekreteri Fatih Karataş ise şöyle konuştu: "TİSKO uzun yıllardır yapılan çalışmaların sonucuyla kuruldu. Bölgesel toplantılar yaptık. Anadolu'yu dolaştık. İnsanların ihtiyaçlarını ve taleplerini topladık. Böyle bir ihtiyaç olduğunu öğrendikten sonrada bu yola girdik. TİSKO, Türkiye'de kurulan ikinci konfederasyondur. Hizmet anlayışını değiştiren bir sendikacılık yapmak için kurulduk. Hedeflerimiz çok büyük. Ülkemiz ve işletmelerimize destek olmak istiyoruz. Türkiye'nin ekonomisini ayağa kaldıracak çalışmalara biz de destek olmak istiyoruz. Biz, Türk işletmelerine güveniyoruz. Azmedersek başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. TİSKO olarak bütün işletmelerimizi çatımız altında toplanmaya davet ediyorum. Her yerde sendikacılığı anlatacağız".



TİSKO'nun yönetimindeki isimler şöyle oldu:



Genel Başkan İlhami Ertaş



Genel Sekreter Fatih Karataş



Genel Mali Sekreteri Serkan Sert



Genel Teşkilat Sekreteri Engin Gül



Genel Eğitim sekreteri Polat Karayel - İSTANBUL