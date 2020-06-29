Tişörtle destek

Karadağlı "35 lira değerindeki bu tişörtlerin satışından elde edilen gelir engelli bireylerin yararına kullanılacak.
Karadağlı "35 lira değerindeki bu tişörtlerin satışından elde edilen gelir engelli bireylerin yararına kullanılacak. Pek çok restoran, çalışanlarına bu tişörtleri giydirdi. Daha çok kişiye ulaşmamız gerekiyor" dedi.
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29.06.2020 16:29:54. #1.13#