Tişörtü canını, ülkesinin adı kalbini acıtıyor - Son Dakika

Tişörtü canını, ülkesinin adı kalbini acıtıyor

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Antalya'ya yerleşen kelebek hastası Alaattin Elharbe (18), iç savaşın devam ettiği ülkesinin adını duyunca ağlamaya başlıyor.

Tişörtü canını, ülkesinin adı kalbini acıtıyor, System.String[]

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Antalya'ya yerleşen kelebek hastası Alaattin Elharbe (18), iç savaşın devam ettiği ülkesinin adını duyunca ağlamaya başlıyor. Alaattin Elharbe, tişörtü çıkarılırken vücudundaki yaraları yapıştığı için büyük acı çekiyor.

Suriye'de yaşayan Halef Elharbe (49) ile Şemse Elhüsyin (45) çiftinin 7 çocuğundan Alaattin Elharbe'ye, dünyaya geldiğinde kelebek hastalığı teşhisi konuldu. Aile, çocuklarının tedavisi sürerken Suriye'de başlayan iç savaştan kaçmak istedi. Baba ve 6 çocuğu, mülteci olarak 2015 yılında Türkiye'ye geldi. Hastalığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan Alaattin ise annesiyle birlikte ülkelerinde kaldı.

ALAATTİN İLE ANNESİ DE GETİRİLDİBir süre sonra Alaattin ve annesi Şemse Elhüsyin, Türk askerlerinin yardımıyla ambulansla taşınarak Antalya'ya getirildi. Kepez ilçesinde müstakil bir ev tutan aile, burada yaşamaya başladı. Okul çağında olan çocuklar eğitimlerine devam ederken, baba Halef Elharbe de inşaatlarda çalışmaya başladı. Hastalığı nedeniyle cildinde yaralar bulunan ve sürekli serin ortamda bulunması gereken Alaattin ise bu süreçte eve hapsoldu.El ve ayak parmakları da olmayan genç, ağzındaki yaralar nedeniyle sadece sıvıyla beslenebiliyor. Alaattin, vücudundaki yaralara yapışması nedeniyle üzerindeki tişörtü çıkarırken büyük acı çekiyor. Gencin yaralarına iyi gelen ve fiyatı 350 Euro olan krem ise yurt dışından getiriliyor.'TEK İSTEĞİM TÜRKİYE VATANDAŞLIĞI'Konuşmakta güçlük çeken Alaattin Elharbe, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bütün duamız onunla. Bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimde bana yardımcı olan kişilere, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Tek isteğim Türkiye vatandaşlığı" dedi.'SADECE SIVIYLA BESLENEBİLİYOR'Alaattin'in yaralarını kremlerle ve ilaçlarla rahatlatmaya çalıştıklarını söyleyen anne Şemse Elhüsyin, "Alaattin çocukluğundan bu yana hastalığıyla mücadele ediyor. Vücudundaki yaraları kremlerle ve ilaçlarla rahatlatmaya çalışıyoruz. Dili normale göre çok kısa, bu nedenle yemek yemekte zorlanıyor. Genelde sıvıyla beslenebiliyor. Üstündeki tişörtü, yaraları nedeniyle çok zor veya keserek çıkartıyorduk. Zeytinyağı ve kremlerle yumuşatıp ancak öyle çıkarmaya çalışıyorduk. Onda da canı çok yandığı için bağırıyordu ancak şimdi biraz daha iyi" dedi.'SURİYE İSMİNİ DUYUNCA AĞLAMAYA BAŞLIYOR'Tek isteklerinin Türkiye'de kalabilmek olduğunu belirten Şemse Elhüsyin, "Alaattin Türkiye'yi çok seviyor. Suriye'nin adını duyunca ağlamaya başlıyor, gitmek istemiyor. Suriye'deyken Alaattin'in durumu çok daha kötüydü. Türkiye'ye gelince rahatladı. Bütün Türkiye'ye ve bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sadece Türkiye'de kalmak istiyoruz, Alaattin tekrar Suriye'ye dönerse daha kötüye gidebilir" diye konuştu.'YARALARI İLAÇLA KAPANIYOR, AMA BAŞKA YERİNDE ÇIKIYOR'Oğullarının pansumanını her gün yaptıklarını söyleyen Halef Elharbe ise "Alaattin doğduğunda iyiydi, daha sonra kötüleşince hastalığını fark ettik. Her yılın bir ayında hastaneye yatıyor ve tedavi oluyor. Her gün vücudundaki yaralara pansuman yapıyoruz. İlaçlarla yaraları kapanıyor ama başka bir yerinde çıkıyor. İlaçlarını hayırseverler sayesinde alabiliyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.KELEBEK HASTALIĞI

Kelebek hastalığı (Lupus) ya da tam adıyla Sistemik Lupus Eritematozus, vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık. Yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle karakterize olduğundan halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak biliniyor. Kelebek hastalığı otoimmün olarak tabir edilen hastalıklardan. Otoimmün hastalıklarda hastanın bağışıklık sistemi hatalı çalışarak, kişinin kendi hücrelerini yabancı madde olarak algılıyor.


Türkiye, Antalya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 08:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tişörtü canını, ülkesinin adı kalbini acıtıyor - Son Dakika

Son Dakika

Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Ayasofya itirafı: Fetih Suresi okunurken hüngür hüngür ağladım Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Barcelona'nın efsanelerinden Xavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu         
12:10
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor         
11:13
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum         
11:05
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor         
10:53
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak         
09:45
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor         
08:55
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı         
07:43
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış         
23:17
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu         
21:51
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor         
21:05
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı         
20:44
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti         
19:55
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi         
19:31
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü         
17:50
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı         
16:26
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 15:37:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tişörtü canını, ülkesinin adı kalbini acıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei