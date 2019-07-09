Son Dakika Haberleri: Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü
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Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü

33 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi, çay içtikleri balkonda kalan tişörtünü almaya giderken, üzerine alev alan elektrik kablosunun düşmesi neticesinde ağır yaralandı.

Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü, System.String[]
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi, çay içtikleri balkonda kalan tişörtünü almaya giderken, üzerine alev alan elektrik kablosunun düşmesi neticesinde ağır yaralandı.

Olay, Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Sandalye fabrikasında çalışan Enver K. (26), lavaboya gittikten sonra, çay içtikleri yerde öğle molasında unuttuğu tişörtünü almak için balkona çıktı. Bu sırada fabrikanın bahçesinde bulunan elektrik tellerinden biri alev aldı. Alev alan tel koparak genç adamın üzerine düştü. Olayı gören fabrika çalışanları Enver K.'nin yardımına koştu. Ağır yaralanan Enver K, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enver K, daha sonra Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:32 Kaynak: İHA
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