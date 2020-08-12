Tişörtünün ipini yakarken alevler içinde kalan Fatih'i, annesi kurtardı - Son Dakika

Tişörtünün ipini yakarken alevler içinde kalan Fatih'i, annesi kurtardı

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, eli ve yüzüne kolonya sürdükten sonra tişörtündeki ipi yakmak isteyen Fatih Sönmez (10), bir anda alev aldı.

Tişörtünün ipini yakarken alevler içinde kalan Fatih'i, annesi kurtardı, System.String[]

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, eli ve yüzüne kolonya sürdükten sonra tişörtündeki ipi yakmak isteyen Fatih Sönmez (10), bir anda alev aldı. Fatih'in çığlıklarına yetişen anne Çiğdem Sönmez, hortumla su sıkarak oğlunu saran alevleri söndürdü.

Çıldır ilçesinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra eve dönen Fatih Sönmez, banyo yaptıktan sonra saçına, ellerine, yüzüne ve üzerine kolonya döktü. Tişörtünden çıkan ipliği kibritle yakmak isteyen Fatih, kolonyanın tutuşmasıyla bir anda alevler arasında kaldı. Çığlıklar atan küçük çocuğun yardımına, bahçedeki annesi Çiğdem Sönmez koştu. Oğlunun tişörtünü yırtmaya çalışan anne, daha sonra eline geçirdiği hortumla su sıkarak alevleri söndürdü. Çiğdem Sönmez, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipleri, göğsünde yanıklar oluşan Fatih'i, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fatih Sönmez, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

'ANNEM YETİŞMESEYDİ YANACAKTIM'Tişörtündeki ipi çekerek koparmak istediğini ancak olmayınca çakmakla yaktığını söyleyen Fatih Sönmez, "Kolonya döktükten sonra ipi yakmak istedim, ancak bir anda tişörtüm alev aldı. Annem yetişmeseydi yanacaktım" dedi.

Banyo yapan Fatih'in üzerini değiştiğini, kolonya dökerek süslendiğini anlatan anne Çiğdem Sönmez, "Ben bahçede uğraşırken Fatih'in çığlığı üzerine eve koştum. Alevleri görünce önce üzerindeki tişörtü yırttım, daha sonra elime aldığım hortumla su tutarak söndürdüm" diye konuştu.


Ardahan, Çıldır, Fatih, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:02

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Tişörtünün ipini yakarken alevler içinde kalan Fatih'i, annesi kurtardı - Son Dakika
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