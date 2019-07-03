Son Dakika Haberleri: Tişörtüyle yüzünü gizleyen kapkaç zanlısı yakalandı
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Tişörtüyle yüzünü gizleyen kapkaç zanlısı yakalandı

2 gün önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra tişörtünü başına geçirip yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli yakalandı.

Tişörtüyle yüzünü gizleyen kapkaç zanlısı yakalandı, System.String[]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra tişörtünü başına geçirip yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli yakalandı.
Osmangazi Mahallesi Ortapazarlar Caddesi'nde yürüyen B.G'nin (39) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, daha sonra koşarak uzaklaştı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.
Kayıtlardan bazılarında zanlının başına tişörtünü geçirerek yüzünü gizlemeye çalıştığı, bazılarında ise yüzünün açık olduğu görüldü.
Kimliği D.Y. (39) olarak tespit edilen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Kayıtlarda, D.Y'nin kapkaç yaptıktan sonra çevredeki güvenlik kameralarına yakalanmamak için tişörtüyle yüzünü kapatarak koştuğu görülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:08 Kaynak: AA
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