Tisserand ilk kez derbide sahada

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Marcel Tisserand, Galatasaray derbisinde ilk kez sarı-lacivertli formayla 11'de yer alacak.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe'de yeni transfer Marcel Tisserand ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecek. Daha önceki müsabakalarda Teknik Direktör Erol Bulut tarafından forma şansı verilmeyen Kongolu futbolcu, derbi mücadelesinde sahada olacak.

(İHA)