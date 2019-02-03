Son Dakika Haberleri: Titanfall'un Ücretsiz Battle Royale Modunun Pazartesi Günü Gelmesi Bekleniyor

Titanfall'un Ücretsiz Battle Royale Modunun Pazartesi Günü Gelmesi Bekleniyor

28 dakika önce

Electronic Arts'ın sevilen oyunlarından olan Titanfall, battle royale oyunlarını sevenler için yeni bir opsiyona sahip olacak. Şimdilik tüm bunlar bir söylenti olarak kalsa da belirtilen tarihe yalnızca bir gün kaldı. Apex Legends adı verilen bu oyun modunda, sunucular 60 kişilik olacak ve takımlara maksimum 3 oyuncu dahil olabilecek.

Titanfall'un Ücretsiz Battle Royale Modunun Pazartesi Günü Gelmesi Bekleniyor, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir söylentiye göre, Titanfall'un battle royale türevi olan Apex Legends, 4 Şubat Pazartesi günü duyurulacak ve oyunculara açılacak. Bu söylenti öncelikle TheQuartering adlı YouTuber tarafından ortaya atıldı ve sonrasında Rod Breslau tarafından Twitter'da paylaşıldı.



"Oyun hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Respawn'ın 4 Şubat Pazartesi günü Apex Legends'ı duyuracağını onayladı. Titanfall Hero Battle Royale modu PC, PS4 ve Xbox One'da oyunculara ücretsiz olarak sunulacak."




Brelau, Apex Legends'ın PC, PS4 ve Xbox One'da oyunculara sunulacağını söyledi. Buna ek olarak, sunucu başına maksimum 60 oyuncu ve her takım başına maksimum 3 oyuncunun yer bulabileceği bir oyun moduyla karşı karşıya olduğumuz iddia ediliyor.

Apex Legends'ın aslında Titanfall mekaniklerine sahip olmayacağı ve Valve'ın Source oyun motorunda çalışacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Bu iddiaların yanı sıra Apex Legends'ı doğrulayan bir diğer işaret ise PlayApex.com URL'sinin Electronic Arts'ın sitesine yönlendiriyor olması. Oyun Endüstrisi Uzmanı Nibel, EA'in 2018'de Apex Legends'ı ve Project Apex'i markalaştırdığını belirtti.




Tüm bu karmaşanın sonucunda eğer söylentiler doğruysa zaten Pazartesi gününe kadar haberimiz olacaktır.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:45 

Electronic Arts, Battle Royale, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı Venezuela Altın Rezervlerini Araplara Gönderiyor

Kulisleri Karıştıran Söylenti! Gökçek, Yeniden Aday mı Olmak İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 13:13:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Titanfall'un Ücretsiz Battle Royale Modunun Pazartesi Günü Gelmesi Bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]