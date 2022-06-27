Titanic, 25 yıl aradan sonra geri dönüyor! - Son Dakika
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Titanic, 25 yıl aradan sonra geri dönüyor!

27.06.2022 21:53
Titanic, 25 yıl aradan sonra geri dönüyor!

25 yıllık efsane film Titanic, 4K, HDR ve 3D desteği ile tekrar beyaz perde ile buluşacak. Peki ne zaman çıkacak?

The Terminator ve Avatar filmlerinden tanıdığımız usta yönetmen James Cameron imzalı Titanic, 25 yıl aradan sonra bir kez daha izleyicilerle buluşmak için beyaz perdeye dönüyor. Peki ne zaman çıkacak ve hangi platform yayınlayacak?

Disney, Titanic için tarih verdi: 10 Şubat 2023

Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisinin 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarparak 3 saate yakın bir süre içerisinde batışını kendi romantik ve dram tarzıyla anlatan Titanic, bir kez daha vizyona girecek.

Titanic, 25 yıl aradan sonra geri dönüyor!

Ünlü yönetmen James Cameron'ın batık gemilere olan büyük ilgisinden doğan ve zaman içerisinde bir aşk hikayesine dönen film, 200 milyon dolarlık bütçesiyle kendi döneminin en pahalı yapımı olmuştu. Tabii gişede 2.2 milyar dolar hasılata ulaşarak da tüm zamanların rekorunu kırmayı başardığı için yapım tutarı göze batmıyor.

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Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrolünde oynadığı yapım, tam 11 Oscar ödülü kazanarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Aradan 15 yıl geçtikten sonra 2012 yılında o günkü teknolojiye uyarlanarak 3D versiyonuyla tekrar piyasaya sürüldü.

Şimdi ise 3D, 4K ve HDR desteğiyle birlikte bir kez daha karşımıza çıkacak. Disney tarafından yapılan açıklamaya göre film, 10 Şubat 2023 tarihinde tüm dünyada bir kez daha yayınlanacak. Fakat hangi platformlar üzerinde yer alacağının bilgisi henüz verilmedi.

Titanic, 25 yıl aradan sonra geri dönüyor!

Filmin oyuncuları ise şu şekilde:

Leonardo DiCaprio: Jack Dawson

Kate Winslet: Rose DeWitt Bukater/Dawson

Billy Zane: Caledon Nathan

Kathy Bates:

Margaret "Molly" Brown

Frances Fisher: Ruth DeWitt Bukater

Victor Garber: Thomas Andrews

Bernard Hill: Kaptan Edward Smith

Jonathan Hyde: Joseph Bruce Ismay

Danny Nucci: Fabrizio de Rossi

David Warner: Spicer Lovejoy

Bill Paxton: Brock Lovett

Gloria Stuart: Rose Dawson Calvert

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Kaynak: Shiftdelete

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