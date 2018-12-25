Son Dakika Haberleri: Titanic Hotels'e TiM'den Büyük Ödül!

Titanic Hotels'e TiM'den Büyük Ödül!

56 dakika önce

Titanic Hotels, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konaklama hizmetleri kategorisinde 2.'lik ödülünün sahibi oldu.

Titanic Hotels'e TiM'den Büyük Ödül!, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 21 Aralık'da düzenlediği ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşti.Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması kapsamında, Titanic Hotels 2017 yılı konaklama hizmetleri ihracatı kategorisinde 2.'lik ödülünün sahibi oldu.

Ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrük Selçuk'un elinden alan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün; "Aldığımız ödüller bizleri motive edici etkiye sahip. Ülkemizin geleceğine inanarak yatırımlarımıza hız kesmeden önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:46 Kaynak: Bültenler

21 Aralık, İhracat, Türkiye, Titanic, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Üretim Mini Ada Robotlar İstanbul Havalimanı'nda Yolculara Yön Tarifi Yapacak Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye Çıkışı: Türkiye 'Gireceğim' Derse Girer

Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:42:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Titanic Hotels'e TiM'den Büyük Ödül!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]