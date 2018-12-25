Titanic Hotels'e TiM'den Büyük Ödül!
56 dakika önce
Titanic Hotels, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konaklama hizmetleri kategorisinde 2.'lik ödülünün sahibi oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 21 Aralık'da düzenlediği ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşti.Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması kapsamında, Titanic Hotels 2017 yılı konaklama hizmetleri ihracatı kategorisinde 2.'lik ödülünün sahibi oldu.
Ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrük Selçuk'un elinden alan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün; "Aldığımız ödüller bizleri motive edici etkiye sahip. Ülkemizin geleceğine inanarak yatırımlarımıza hız kesmeden önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:46 Kaynak: Bültenler
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