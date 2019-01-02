Titanic Hotels, İşe Alacağı Personeli Liseden Eğitmeye Başlayacak

Avrupa Ağırlama ve Konaklama Okulları Birliği kurucu üyesi olan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği protokolü imzalayan Titanic Hotels, her sene 300 öğrenciye staj imkanı sunacak ve bu öğrencilerin 75'ini işe alacak.

Titanic Hotels Grup İnsan Kaynakları Müdürü Çağatay Erdoğan protokole içeriğine dair şu bilgileri verdi; "Titanic Downtown Beyoğlu'' otelimizde gerçekleştirilen "Mesleki Ve Teknik Eğitim Okulları Yönetim Kurulu" toplantısında, grubumuz Titanic Hotels ve Etiler Turizm ve Otelcilik okulu arasında "iş birliği protokolü" imzalanmıştır. Bu iş birliği protokolü ile Etiler Turizm Ve Otelcilik Okulu'ndan yaklaşık 300 öğrencinin ve Avrupa Otelcilik Okulları birliğine bağlı 43 okuldan da sayısı 45.000'i geçen öğrencilerin istihdamı konusunda Türkiye masasının temsilini ve münhasırlığını aldık".

Bu anlaşma ile Titanic Hotels, turizm eğitimlerinden vereceği faydalı bilgilerle öğrencileri mezun olduklarında tam donanımlı hale getirmeyi, istihdama katkı sağlamayı ve sektördeki kalifiye iş gücünü artırmayı hedefliyor.

Avrupa'da tek Türk otel markası olarak Türk bayrağını dalgalandıran Titanic Hotels'inAlmanya'da üç, İstanbul'da yedi, Antalya'da üç ve bir tanesi deBodrum'da olmak üzere toplam 14 oteli bulunuyor.