5 kişiye mezar olan denizaltı felaketinin ardından OceanGate, Titanik gezisi için bilet satışını sürdürüyor

Dünyanın en büyük gemi kazası olarak tarihe geçen ve 1913'de bin 500 insanın öldüğü Titanik'in enkazını görmek isteyen turistler denizaltı aracıyla kaybolmuştu. Denizaltı'nın 3 bin metrede korkunç bir patlamayla parçalandığı ortaya çıkmıştı. 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından OceanGate'in resmi internet sitesinde ileri tarihte yapılacak olan gezi planlarının hala kaldırılmadığı fark edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Patlama sırasında araçta bulunan OceanGate kurucu ortağı ve CEO'su Stockton Rush, Fransız Titanik uzmanı Paul-Henri Nargeolet, İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ile 19 yaşındaki oğlu Suleiman feci şekilde hayatını kaybetti.

GEZİLERİ İPTAL ETMEDİLER

Birçok ihmaller zincirinin ortaya çıktığı olayın ardından OceansGate firmasının henüz sitelerindeki gelecek gezileri iptal etmedikleri görüldü. Denizaltı keşif şirketi, siteye göre kişi başı 250.000 dolar maliyetle 2024'te Titanik'e 12-20 Haziran ve 21-29 Haziran olmak üzere iki görev listeliyor.

GEZİ PLANININ İÇERİĞİ

OceanGate, fiyata bir dalgıç dalışı, özel konaklama, gerekli tüm eğitim, keşif teçhizatı ve gemideki tüm yemekleri dahil ettiğini söylüyor. İnternet sitesindeki gezi planındaki bir diğer ayrıntılar ise şöyle sıralanıyor;