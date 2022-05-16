Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı

16.05.2022 16:01

Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktıKOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marinaya giden ve alkol aldıktan sonra Titanik pozu vermek isterken denize düşen üniversite öğrencisi Furkan Çiftçi hayatını kaybetti.

Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marinaya giden ve alkol aldıktan sonra Titanik pozu vermek isterken denize düşen üniversite öğrencisi Furkan Çiftçi hayatını kaybetti. Kız arkadaşı Mine Dinar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Genç çiftin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan marinada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Çiftçi ile kız arkadaşı Mine Dinar (23), akşam saatlerinde balık tutmak için marinaya gitti. Gençler, 'Titanik pozu' vermek istedi. Bu esnada dengelerini kaybeden çift denize düştü. Gençlerin denize düştüğünü fark eden bir balıkçı, Mine Dindar'ı kurtarmayı başarırken, Furkan Çiftçi'yi denizde göremedi. Bunun üzerine balıkçı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, denizden kurtarılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan genç kız tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı balık adamlar, denizde kaybolan Furkan Çiftçi'yi bulabilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Mine Dinar'ın emniyetteki ifadesinde "Titanik pozu" verirken dengelerini kaybettiklerini ve denize düştüklerini söyledi.

"Kendinize dikkat edin dedim, 'Tamam ağabey merak etme, o iş bizde' dediler

Genç çifti en son gören Mustafa Gürel, "Furkan daha öncede buraya balık tutmaya geliyordu, dün de kız arkadaşı ile geldi. Furkan tabure isteyince onlara verdim. Mine isimli kız lavaboyu da kullandı. Saat 21.00'de bizim işimiz bitince çıktık. Gençler hala oturuyorlardı. Onlara, 'Geç saate kadar kalmayın, kendinize dikkat edin' dedim. Furkan, 'Tamam ağabey merak etme, o iş bizde' dedi. Daha sonra ben aracıma binip gittim, sabah olayı öğrendim. Olay sırasında burada olsaydık dalgıç teknesi olduğumuz için müdahale ederdik. Balık tutulan olta kamışı ile kızı kurtarmışlar" dedi.

Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı
Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı
Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı
Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı
Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı
Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı
Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı
Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı
Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı
Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı
Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Titanik filminin acı sonunu yaşadılar, son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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