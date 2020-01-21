Titanik'in korunması için yapılan uluslararası anlaşma yürürlükte - Son Dakika
Son Dakika Dünya Titanik'in korunması için yapılan uluslararası anlaşma yürürlükte - Son Dakika Dünya

Titanik'in korunması için yapılan uluslararası anlaşma yürürlükte

6 saat önce

Buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazı, İngiltere ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla korunacak.

Titanik'in korunması için yapılan uluslararası anlaşma yürürlükte, System.String[]

Buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazı, İngiltere ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla korunacak.


İngiltere Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre, İngiltere'nin 2003'te imzaladığı anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2019 sonunda onayının ardından yürürlüğe girdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pompeo, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:47 
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