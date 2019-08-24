Apple, Titanyum Apple Card'ı Deri Cüzdan'da Saklayanları Uyardı, Yanlış Saklıyorsun!

Titanyum Apple Card Çizilirse Nasıl Temizlenir? Titanyum Apple Card Temizleme ve Saklama Rehberi.



Apple, Titanyum Apple Card'ı temizlemek için rehber yayınladı. Evet yanlış duymadınız, kredi kartını doğru temizlemek için bu rehberi takip etmenizi öneriyor. Peki ama neden buna gerek duydu?



Apple'ın yeni titanyum Apple Card'ı ABD'de kullanıma sunuldu. Söz konusu kredi kartı oldukça kaygan görünüyor ve düştüğünde de aşağıdaki gibi bir ses çıkarıyor.



İşin ilginç tarafı bu yeni tür kredi kartı beraberinde yeni sorunlar ve çözümler getiriyor. Apple plastik kredi kartlarında olduğu gibi deri kaplı cüzdanlarında ve kot pantolonlarının ceplerinde saklamaya karşı uyarıcı bir fiziksel kredi kartı temizleme rehberi yayınladı.



"Bu rehber yayınlandığına göre, Titanyum Apple Card oldukça kolay çiziliyor."



Normal olarak basit görünümlü kartınızı cüzdanınıza ve pantolonunuza koymak isteyebilirsiniz. Birçok deri cüzdanın astarı vardır ve plastik kartların bile kendine has sorunları varken, bu Titanyum Apple Card'ın kendine has sorunları olacağını gösteriyor.



Bu rehbere göre bakır titanyum Apple Card çizilirse Nasıl temizlenir



Öncelikle kartınızın doğrudan set cisimlerle cüzdanınızda ve pantolon cebinizdeki anahtar ile temasından kaçının.

Üzerinde temizleyebileceğiniz bir leke varsa, İzopil alkolle nemlendirilmiş mikrofiber bir bez kullanarak silebilirsiniz.



Sadece kirli veya çiziklerle dolu olması, kartın kullanılamayacağı anlamına gelmez, Ancak Apple'ın ekosistemindeki tüm değerli cihazlarını sakladığımız gibi onun için yakında Titanyum Apple Card Kılıfı gibi ürünlerle de karşılacağız. Adım gibi eminim.



Titanyum Apple Card alışveriş yaparken durumunuzu gösterme konusunda bir çok kişi için çok şey ifade edecek. Kartınız çizikler içinde olduğunda bunu yapmak biraz zor olabilir.



Türk usulü plastik kimlik kaplama gibi yaparsak çok acayip olur. ??



Titanyum Apple Kartınızı nasıl temizlersiniz

Titanyum Apple Kartınız lekelenmeye neden olabilecek kirletici maddelerle temas ederse, kartınızı temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:



Yumuşak, hafif nemli, havsız bir mikrofiber bezle hafifçe silin.

Yumuşak, mikrofiber bir bezi izopropil alkol ile nemlendirin ve kartı yavaşça silin.

Titanyum Apple Kartınızı temizlemek için pencere veya ev tipi temizleyiciler, basınçlı hava, aerosol spreyler, çözücüler, amonyak veya aşındırıcılar kullanmayın.

Deri ve denim gibi bazı kumaşlar yıkanmayacak kalıcı renk bozulmalarına neden olabilir.



Titanyum Apple Kartınızı nasıl güvenle saklayabilir ve taşıyabilirsiniz?



Titanyum Apple Kartınızı yumuşak malzemeden yapılmış bir cüzdan, cep veya çantada saklayın.

Başka bir kredi kartına dokunmadan kartınızı cüzdanınızdaki veya cüzdanınızdaki bir yuvaya yerleştirin. İki kredi kartı aynı yuvaya yerleştirilirse kartınız çizilebilir.

Titanyum Apple Kart kartınızı mıknatısların yanına koymayın veya saklamayın. Kartınız bir çanta veya çantadaki manyetik mandala yakın yerleştirilirse, manyetik şerit manyetikten arındırılabilir.

Titanyum Apple Kartınızı gevşek değişim, anahtar veya potansiyel olarak aşındırıcı nesneler içeren bir cebe veya çantaya koymayın.



Apple Card Temizleme Rehberi