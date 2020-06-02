TİTCK, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine kabul edildi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK), Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Koca, "Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliği'nin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." dedi.

Haber: ANKARA, -